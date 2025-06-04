普廷無視部隊死活 美智庫：烏俄戰3年俄軍傷亡正邁向百萬人

2日在烏克蘭哈爾科夫前線與俄軍作戰的烏克蘭國土防衛隊。（路透）

2025/06/04 23:15

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭持續至今，已經邁入第4年，華府智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」3日發表報告指出，俄軍在這場戰爭中的傷亡人數正接近100萬人，並且可能在今年夏天突破這個數字。

這份報告指出，自2022年2月俄國揮軍烏克蘭以來，烏、俄兩軍傷亡人數將近140萬，其中，烏軍陣亡或受傷者約40萬人，俄軍傷亡已經超過95萬人；戰爭3年來俄軍死亡人數25萬人，是二次世界大戰結束後到2022年侵略烏國前，這77年期間所有前蘇聯和俄羅斯戰爭俄軍死亡人數的大約5倍。

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報告說，這個數字凸顯俄國總統普廷「明顯無視」其部隊的死活；尤有甚者，「俄國可能在2025年夏天，突破100萬人傷亡，這個令人震驚且可怕的里程碑」。

該智庫指出，近日有一些認為普廷握有所有的牌、俄國將贏得這場戰爭的看法，為了更了解這場戰爭戰況以及俄軍戰場表現，這份報告從多個因素評估俄軍達成普廷戰爭目標的成效，「證據顯示出，俄國大致上未能達成其主要戰爭目標，並且付出了高昂的代價」。

儘管俄軍蒙受驚人的傷亡，但是仍持續仰賴人海戰術，報告指出，俄軍利用這種策略，在2024年1月以來奪取的烏國領土不到1%，通常每日推進僅約50公尺。俄軍也付出龐大的軍備損失，這份報告指出，俄國陸、海、空武器裝備損失量，大幅超過烏國之損失，兩軍裝備折損量最高達5比1。

《基輔獨立報》4日報導，根據烏克蘭武裝部隊總參謀部到4日為止的數據，俄軍累計傷亡99萬1820人；基輔未公佈烏軍傷亡統計數字。由於雙方的戰爭損失欠缺透明度，難以了解完整的人員傷亡情況。CSIS該份報告是彙整美國、英國國防部數據，以及衛星影像和戰況評估所做估計。

CSIS的報告點出俄國兩大弱點，一是高度仰賴石油、天然氣的經濟。西方若加強對俄國能源產業、包括對向俄採購油氣國家之制裁，可使其經濟承受龐大痛苦；第二大弱點是，在已造成龐大人員傷亡下，戰爭久拖的代價，尤其是侵蝕普廷的政治支持基本盤。報告呼籲，美國祭出經濟、軍事大棒，否則，普廷只要不嚐到痛苦，就會繼續拖延和談、持續戰爭行動，坐等美國放手退出。

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