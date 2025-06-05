六四喋血！武漢大學生衝食堂無差別砍人

武漢大學4日傳出無差別砍人事件。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/06/05 00:09

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕六四36週年，中共加強言論審查、社會管控，但這天還是傳出喋血事件！中國湖北武漢大學週三發生無差別砍人事件，行凶學生當場自戕輕生，緊急送醫搶救，目前還不知道是否有救回。牆內未見相關報導，警方也沒有通報，但相關影響已在牆外瘋傳，掀起熱議。

綜合牆外華文媒體報導，武漢大學食堂6月4日發生無差別砍人事件，有個學生持刀衝進食堂隨機砍人，裡面的學生和工作人員嚇得四處竄逃。現場流出的畫面可以看到有人遭受攻擊濺血，據悉有至少3人受傷。而行凶學生眼看所有人躲遠遠的，下秒直接拿刀自戕，當場倒地，被緊急送醫。

網傳行凶學生是因為論文答辯沒過，情緒失控起殺機。他還在自己的微信朋友圈發文預告：「只能去食堂刀人了，刀幾個幸運觀眾陪我上路。懶得玩了，重開！」、「集體無法解決，那只有殺，啥東西都不如一把菜刀好使。」截至4日深夜11點45分，未見牆內有媒體報導和警情通報。

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