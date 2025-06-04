2中國人涉運「潛在農業恐怖主義武器」 2022年就討論走私入美

美國檢方出示中國科學家劉尊勇 （Zunyong Liu，譯音）去年在底特律機場被海關查到攜帶有毒真菌樣本照片。（美聯社）

2025/06/04 21:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國司法部3日宣佈，起訴2名中國科學家，涉嫌將有毒真菌「禾穀鐮孢菌」（Fusarium graminearum）走私到美國，這種有毒真菌可感染農作物、牲口和人類，被認為是「潛在農業恐怖主義武器」。調查發現，這兩人其中一人在密西根大學實驗室工作，早自2022年就在討論如何將這種病菌樣本走私進入美國。

根據《美國國家廣播公司新聞網（NBC News）》、英國《衛報》報導，這兩名中國科學家為現年34歲的劉尊勇 （Zunyong Liu，譯音）和他女友、33歲的簡雲清（Yunqing Jian，譯音），被控共謀、走私、不實陳述及簽證詐欺。兩人涉嫌走私帶入美國的真菌為「禾穀鐮孢菌」（Fusarium graminearum），聯邦調查局（FBI）在起訴文件中指出，這種真菌會造成小麥、大麥、玉米和稻米「赤黴病」（head blight），每年造成數以十億美元記的損失，也可能導致牲口、人類嘔吐、 肝損傷和生殖缺陷等，一份科學期刊曾形容禾穀鐮孢菌是「具有農業恐怖主義武器的潛力」。

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劉尊勇去年7月從中國搭機到美國，在底特律機場被查到背包裡有裝在小塑膠袋裡的紅色植物樣本，他接受訊問時說詞前後不一，當場被遣返回中國。劉尊勇起初宣稱不知道有該樣本，後來改口表示，知道海關對帶進植物有所限制，因此刻意隱藏該樣本，想偷帶入境，在女友工作的密西根大學分子植物—微生物交互作用實驗室研究。

FBI指出，今年2月，幹員到密西根大學實驗室查訪，詢問簡是否協助劉處理該病原體，簡回答「百分之百沒有」。但是，從簡、劉兩人手機紀錄查出，兩人早在2022年就在微信上討論怎麼把帶菌種子走私進美國；在劉於底特律機場被查到攜帶該樣本之前，簡清雲已在密大實驗室處理禾穀鐮孢菌，但該校並無處理這種真菌的聯邦許可，劉還曾傳訊息給簡，表示「一旦這件事完成，其他每件事都會好辦」。

此案時值美國政府上週才宣佈，將「積極撤銷」中國留學生簽證，對象包括與中共有連結、或從事關鍵領域研究者。FBI表示，調查人員在簡清雲的手機中查到，她曾簽署一份聲明，表明效忠中共。密西根東區代理聯邦檢察官戈貢（Jerome Gorgon Jr.）表示，「這兩名中國人，其中一人是忠誠的中國共產黨員，兩人被指控的行為，具有重大國家安全疑慮」。

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