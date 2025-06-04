咒語？ 阻止中國遊客欺負奈良鹿 日本志工︰喊「天安門」秒逃跑

平時在日本奈良公園擔任守護鹿群的日本志工分享，若遇到中國遊客欺負奈良鹿，只要當場高喊「天安門事件」，對方就會嚇得立即逃跑。（圖擷取自@hezuruy 社群平台「X」）

2025/06/04 21:49

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李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年來日本頻傳不少中國遊客打著「愛國愛黨」、「打倒小日本鬼子」等名義，做出許多過激又脫序的戰狼言行，讓不堪其擾的日本民眾，開始學會用各種「辱華魔咒」進行反擊。平時在日本奈良公園擔任守護鹿群的志工就分享，若遇到中國遊客欺負奈良鹿，只要當場高喊「天安門事件」，對方就會嚇得立即逃跑。

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知名的日本迷惑系Youtuber開山始祖「原田將大」，從去年起開始自發性在奈良公園擔任守護鹿群的志工，並認識不少志同道合的夥伴，也會定期交換如何阻止日本或外國遊客欺負奈良鹿的訣竅。今（4）日原田將大在社群平台「X」（前Twitter）分享，他的志工兼YouTuber好友，近來掌握到一個限定阻止惡劣中國遊客犯案的辦法。

原田將大透露，當好友注意到有遊客試圖攻擊奈良鹿，且確認對方是中國人時，好友會直接朝對方大稱喊出「天安門事件」，同時向對方展示一張小熊維尼圖片，這樣對方就會馬上停下攻擊動作，並火速逃離現場。好友對此表示，自己當了長達10年的底層YouTuber，如今能成為守護奈良鹿的一份子，讓他感到非常榮幸。

該文一出，獲得不少日本網友關注與熱烈討論，「感謝你們冒著生命危險保護奈良鹿」、「這確實是非常有效擊退小粉紅的經典魔咒」、「看到他把自己當盾牌來保護鹿，真是太酷了」、「8964、小熊維尼、天安門廣場，守護神明使者的護法」、「這些巧妙的策略讓我印象深刻，話說回來，今天正好是六四天安門事件36周年」。

事實上，原田將大的好友早在去年就摸索出一套應對欺負奈良鹿的中國遊客的辦法，像是親自穿上深褐色緊身衣與紅色內褲、頭上戴起鹿角的髮箍，把自己變成「習維尼鹿」，胸前還掛著「若想踹鹿的話，不如來踹我吧！」的日文看板；還會帶著大量小熊維尼玩偶，以及有多張惡搞中國國家主席習近平的「習維尼」梗圖到奈良公園。

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