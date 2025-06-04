不畏封殺！多國駐中大使館微博發文「悼念六四」、「反思歷史 」

英國、德國、加拿大等外國駐中大使館，今（4）日不懼被封殺，以接力形式在中國微博發布「悼念六四」的相關圖文，引發各界熱議。（圖擷取自中國微博，本報合成）

2025/06/04 20:35

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李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日為「六四天安門事件」36週年紀念日，中共當局每逢此刻，都會加強實體活動與網路言論的監控力度，嚴禁與64相關的敏感內容出現在「牆內」。然而，英國、德國、瑞士、瑞典、加拿大等外國駐中大使館，不懼被封殺，以接力形式在中國微博發布「悼念六四」的相關圖文，引發各界熱議。

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知名反共部落客「李老師不是你老師」今日分享一篇中國民眾投稿，透露英國駐華大使館於上午11點，在中國社群平台官方微博發布一支短影片，內容為六四天安門事件經典畫面「坦克人」，身影隨著時間逐漸消失，畫面最終變成一張白紙。據了解，這段影片發布約2小時後，就遭到微博刪除，目前僅剩「X」（原推特）可看到。

消息一出，掀起多國網友熱烈討論，還有不少熱心網友分享其他國家駐中大使館，也在今日以各種形式，在微博上接力發布聲援六四天安門事件的圖文。像是德國駐中國大使，今日上午再度像往年一樣，發布一支完全沒有文字說明和旁白、內容為「黑暗中突然出現燃燒的蠟燭，最終又黯然熄滅」短影片，但這支影片發布不久就遭刪除。

加拿大大使館在微博分享一張寫著「反思歷史及其教訓非常重要。今天，我們向那些和平捍衛言論、集會和結社自由的人們致敬，無論他們身處何地」的圖片；瑞士駐華大使館則在晚間，分享《西線無戰事》作者雷馬克（Erich Maria Remarque）的名言，「記憶賦予我們聲音，也銘刻著歷史的印記；而沒有記憶，我們將不知何去何從。」

至於瑞典駐華大使館則特別講述1931年5月14日，瑞典發生一件名為「阿達倫槍擊案」（Ådalshändelserna）的歷史悲劇。內文指出，當地勞工因薪資糾紛發起抗議活動，未料前往支援警方的瑞典軍人，竟朝手無寸鐵的抗議群眾開槍，造成5人死亡，這起事件在瑞典引發全國轟動，因為在此之前從未發生軍人開槍打死抗議民眾的事件，此事也爆發更大規模的示威抗議，讓瑞典從此禁止在和平時期的社會衝突中使用軍隊。

另外，美國駐華大使館今日雖然並未在微博上發文，但有在不受中共政府影響的社群平台X，轉發美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）悼念六四天安門事件的文章，「我們記得36年前中國共產黨在天安門廣場的殘酷鎮壓行徑，並緬懷在那一天被殺害及監禁的無辜民眾的勇氣。自由、民主和自治是中國共產黨無法抹殺的人類原則。」

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马尔科·卢比奥国务卿… https://t.co/olNs9H51SP — 美国驻华使领馆 U.S. Mission to China （@USA_China_Talk） June 4, 2025

瑞士與瑞典的國駐中大使館，以德裔美籍作家名言與瑞典歷史悲劇，闡述「反思歷史」、「記住歷史」的重要性。（圖擷取自中國微博，本報合成）

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