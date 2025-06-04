網購沒隱私！「淘寶」賣家可查買家紀錄 網嘆：不能亂點了

中國電商「淘寶」被網友爆出，賣家能隨意查看買家瀏覽內容。示意圖。（路透）

2025/06/04 19:30

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名電商「淘寶」近日被網友爆出，賣家竟可隨意查看買家30天內的瀏覽內容，讓不少網友直言，「以後都不敢隨便亂點了，根本沒隱私」。（3日）淘寶商家以及客服也都證實，賣家的確能夠查看買家瀏覽紀錄的權限，哪怕商品不是某店舖所屬商品都能看見。

根據綜合中媒報導，網友指出，自己與淘寶賣家在討論商品問題時，對方傳送2張截圖，赫然發現這些都是他曾瀏覽過的商品，甚至連其他賣場的商品也都一覽無遺；另外，也有網友透露，自己曾被賣家要求撤下負評內容，並截圖教學該如何刪除，沒想到「截圖上全是自己以往瀏覽過的各商品記錄及評價」。

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淘寶進駐商家也證實，「能夠看見買家瀏覽或收藏過的所有商品的足跡，哪怕部分商品不是某賣場所屬商品，但如果是一般淘寶店或天貓賣家，則只能看見買家瀏覽過的自家商品的足跡。」

淘寶客服對此表示，賣家可以在與消費者的聊天框端口，查看買家在賣場近30天的商品瀏覽記錄，但可查看範圍僅限自家商品，淘寶官方從未開通，超出範圍的查看功能，消費者隱私資訊屬於平台的最高機密，就連平台客服也無權查看。

貼文曝光後，引起網友討論，「有一次淘寶讓我刪除不清楚的圖片，對方截圖給我的評價訊息，都能看到我所有的購買訊息」、「以後淘寶也不能亂點了」、「可怕，我的淘寶不乾淨了」、「我不想被別人看到我的瀏覽紀錄」、「真是一點隱私都沒有啊」。

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