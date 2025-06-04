美特使警告 烏軍炸毀俄羅斯戰略轟炸機 恐升高戰爭風險

美國總統川普的烏克蘭特使凱洛格。（路透檔案照）

2025/06/04 17:52

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普的俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）3日表示，在烏克蘭軍方以無人機攻擊俄羅斯境內多座空軍基地並摧毀俄軍戰機後，烏克蘭戰爭升級的風險「大幅上升」。

烏國2日證實已發動代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的無人機攻擊行動，成功襲擊位於西伯利亞與俄北等4座空軍基地，摧毀41架俄軍軍機；最遠目標距離烏戰前線達4300公里。

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凱洛格3日接受美國福斯新聞（Fox News）訪問時說：「我告訴你，（烏戰）風險等級正節節高升－－我的意思是這週末發生的事。」

凱洛格說，就國家安全領域而言，攻擊對手的國家生存系統的一部分，即其核三位一體（nuclear triad）時，風險等級會上升，「因為你不知道對方會做什麼。」

「核三位一體」意指同時擁有陸海空－－陸基洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈與戰略轟炸機－－這3種核武打擊能力；日前遭烏國無人機大軍摧毀的俄軍戰機，就包括可搭載核彈頭的長程戰略轟炸機。

凱洛格說，烏國無人機攻擊所造成的心理衝擊，遠勝於俄國轟炸機遭到摧毀；未經證實的報導稱烏國無人機甚至攻擊俄北的1座海軍基地，令他特別憂心。

俄烏2日在土耳其伊斯坦堡舉行第2輪直接談判，雙方在結束戰爭上仍無共識；對此，凱洛格說，烏方提出「非常合理的立場」，但俄方出「非常極端的立場」，現在的目標在於消弭雙方差距。

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