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    日男被笑老又禿還慘遭分手！10年後逆轉成「凍齡男神」

    Aki在23歲時因外貌顯老、髮量稀疏，不僅遭上司嘲笑，還被女友甩掉。經過十年努力，他成功逆轉形象。（圖擷取自X／@Akii_fit）

    Aki在23歲時因外貌顯老、髮量稀疏，不僅遭上司嘲笑，還被女友甩掉。經過十年努力，他成功逆轉形象。（圖擷取自X／@Akii_fit）

    2025/06/04 19:46

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本男子Aki在23歲時因外貌顯老、髮量稀疏，不僅遭上司嘲笑，還被女友甩掉，讓他一度陷入低潮。為了重拾自信，他下定決心徹底改變外貌，經過十年努力，他成功逆轉形象，還成為社群媒體上的「逆齡達人」。

    ODDITYCENTRAL》報導，33歲的男子Aki，因外貌大幅轉變而在網路上爆紅。日前他受邀登上日本網路電視台ABEMA的節目，分享自己十年來的外貌改造歷程。Aki回憶，自己在23歲時遭上司嘲笑外貌顯老、頭髮稀疏，女友也因此離他而去，讓他一度陷入低潮。但他沒有選擇自暴自棄，而是下定決心徹底改變自己。

    為了重拾自信，Aki展開長達十年的嚴格生活管理。他每天不論雨天、晴天都堅持擦防曬、規律運動，並定期接受腸胃檢查與肌膚護理。此外，他也徹底戒菸、改掉熬夜習慣，並定期注射肉毒桿菌，搭配植髮手術維持緊緻膚況與完美的髮際線。他自信表示「現在我的皮膚看起來和10年前一樣」。

    Aki的努力不僅讓他重拾青春外貌，也徹底改變了他在生活中的待遇與人際互動。他坦言，自從外貌改善後，無論在職場或感情方面都獲得更多關注與尊重。他也將自身經驗分享至X，並持續傳遞逆齡保養的理念。他透過大量前後對比照片，鼓勵更多人重視外表管理與改變生活習慣，成為許多人心中的逆齡典範。

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