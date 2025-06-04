美防長首度缺席援烏會議 法國怒批：棄烏將損美信譽

美國國防部長赫格塞斯（圖）將首度缺席國際援烏會議，引發外界對美國援烏政策可能生變的疑慮。（美聯社）

2025/06/04 17:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯將缺席4日在布魯塞爾舉行的「烏克蘭防務聯絡小組」（Ukraine Defense Contact Group）會議，這是自3年前該機制成立以來，美國首度未由國防首長出席，引發歐洲盟邦疑慮。

《美聯社》報導，美國官員證實，赫格塞斯不僅無法親自出席，也不會透過視訊參與。他日前剛結束在新加坡舉行的香格里拉對話安全會議，預計4日晚間才會抵達布魯塞爾，已錯過整場會議。與會的還有來自50多國的防長，討論協調對烏軍援。

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此舉被視為華府漸行漸遠的最新跡象。自川普政府上台以來，美方未再宣布對烏克蘭提供新一輪軍援，與前任國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）主導時期形成對比。奧斯汀於2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後建立該聯絡機制，累計援助金額達1260億美元（約3.78兆新台幣），其中美國占逾665億美元（約2兆新台幣）。

赫格塞斯自上任以來，已逐步交出領導角色，並將聯絡小組主導權轉交給德國與英國。他在今年2月首度出席會議時，曾警告基輔應放棄加入北約的目標，以及全面收復遭俄佔領土的戰略立場。外界解讀，美國正將更多責任轉嫁給歐洲，改聚焦亞太事務。

此一發展緊隨法國總統馬克宏上週末在新加坡香格里拉對話安全會議的警告之後。馬克宏當時表示，若美國等國因專注於因應與中國的潛在衝突而犧牲烏克蘭，恐將面臨危險的雙重標準。法國及其他北約國家擔憂，美國正考慮從歐洲撤軍以轉移至印太地區。馬克宏認為，拋棄烏克蘭最終將削弱美國在嚇阻任何有關台灣問題上與中國發生潛在衝突時的可信度。

儘管赫格塞斯缺席，美軍歐洲司令部司兼北約歐洲盟軍司令卡沃里上將（Christopher Cavoli），將代表美方與會；另一方面，烏克蘭第一副總理兼經濟部長斯維里登科（Yulia Svyrydenko）率團訪問華府，討論軍援、制裁與戰後重建等議題。她已會晤美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與凱洛格（Keith Kellogg），4日將與國務卿魯比歐等高層接觸。

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