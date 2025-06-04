台灣無人機國家隊首次赴日參展 台日攜手打造跨國供應鏈

台灣無人機聯盟主席暨漢翔公司董事長胡開宏（左2）與日本無人機產業發展協會副理事長千田泰弘（右2）今天簽署合作備忘錄，駐日代表李逸洋大使（左）和日本無人機產業發展協會事務局長熊田知之（右）共同合影。（記者林翠儀攝）

2025/06/04 16:47

〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕台灣無人機國家隊今年首次參加在日本舉辦的「日本國際無人機展」（Japan Drone 2025），並由「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）與「日本無人機產業發展協會」（JUIDA）簽定首份合作備忘錄，開啟台日無人機產業合作交流，並攜手打造跨國供應鏈。台灣隊長胡開宏表示，首次來日本參展，除了看準日本市場的上百億商機，也希望和日本做某些合作，縮短台灣無人機戰力的建立。

台灣為拓展無人機的國際商機，去年9月由經濟部主導成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，也就是台灣無人機國家隊，由漢翔公司董事長胡開宏擔任聯盟主席，聯盟成立不到一年，成員由50餘家企業成長至超過200家，並已征戰歐洲和美國數國，今天首次來到日本參展。

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「台灣館」今天在Japan Drone展會中開幕，聯盟主席胡開宏與本次主辦方JUIDA副理事長千田泰弘，並在駐日代表李逸洋與經濟部航太產業發展推動小組主任簡志維的見證下，正式簽署合作備忘錄。

胡開宏這次帶領漢翔公司、國防產業發展協會、航太公會、聯盟協同主席中光電智能機器人、雷虎科技，以及國內多家業者參展。另外，工研院也展示6項自主研發無人機創新技術，鎖定巡檢、物流運輸等高值應用市場，展現搶進日本市場的決心與實力。展會期間，工研院也將攜手國內業者組團拜訪JUIDA，以及日本具代表性的10家無人機具相關企業，拓展技術授權、共同研發機制與應用鏈結等合作機會，深化台日無人機自主供應鏈夥伴關係。

駐日代表李逸洋致詞時表示，台日兩協會簽署合作備忘錄將進一步深化雙方關係，讓台日在系統整合與關鍵零組件形成更緊密的合作關係，相信會建立堅實的「非紅供應鏈」。他也提到台灣國家隊上月底參加在美國德州的無人機展，成功洽談超過20案合作機會，整體商機突破10億元，讓我們對無人機的民主供應鏈深具信心，他也相信台日美合作一定可以共同掌握全球無人機市場的龐大商機。

無人機產業中，日本有精密機械、自動控制等強項，台灣則有晶片、資安、製造、系統整合等利基。台日的合作方向，將朝著供應鏈整合進行。

胡開宏表示，我們的目標是打造安全可靠非紅供應鏈國際合作平台，並達到MIT無人機與國際接軌。台灣國家隊把所有問題看得非常透徹，並且盤整成一本完整的型錄，保證「完全去紅」。他也強調，聯盟成立以來廠商超過200多家，有設計、製造、飛控和通訊等關鍵模組，核心零組件與軟體，是完整的供應鏈，日本廠商只要按著型錄就能馬上與台灣廠商連繫。

他還表示，日本有很多技術是台灣欠缺的，經過技術盤整完之後，我們希望和日本做某些合作，縮短台灣無人機戰力的建立。他強調，未來的戰場是無人機和無人艇的戰場，因此這幾次的戰爭，巴基斯坦、印度和俄烏戰爭，無人機在未來的戰爭是非常重要的不對稱戰力，希望利用這次機會，儘速建立我們國家的無人機戰力。

台灣卓越無人機海外商機聯盟主席胡開宏帶來台灣無人機業者完整型錄，提供日本廠商參考。（記者林翠儀攝）

駐日代表李逸洋今天參加Japan Drone台灣館開幕，並參觀工研院展示的6大技術，圖左起為台灣卓越無人機海外商機聯盟主席胡開宏、經濟部航太產業發展推動小組主任簡志維、駐日代表李逸洋、工研院業務發展處處長傅如彬、工研院機械與機電系統所組長陳文泉。（記者林翠儀攝）

台灣無人機國家隊今年首次參加日本國際無人機展，台灣館今天開幕，駐日代表李逸洋（右6）與參展廠商合影。（記者林翠儀攝）

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