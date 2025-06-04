不堪長期虧損、人手不足 日本《朝日新聞》宣布週六晚報停刊

擁有超過百年歷史的日本紙媒《朝日新聞》。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/06/04 17:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擁有超過百年歷史的日本紙媒《朝日新聞》在昨（3）日宣布，因為紙張價格與人力不足問題，將於今年8月起，暫停發行東京和大阪總公司的週六晚報，不過週一至週五的晚報仍會繼續出版。《朝日新聞》表示，這是為了改善勞動環境所做出的決定。

根據《朝日新聞》發布的最新聲明，由於人手不足問題日益嚴重，加上工作方式改革成為社會趨勢，為確保員工的休假與精簡工時等，以及維持和改善《朝日新聞》銷售所（ASA）的勞動環境，決定從今年8月起將東京和大阪總公司將停止發行週六晚報。

請繼續往下閱讀...

綜合日媒報導，《朝日新聞》晚刊目前發行量約有89萬，不過受到新聞用紙等原材料價格高漲、送報成本上升，加上許多讀者希望訂閱早報或使用數位服務，《朝日新聞》自2023年5月起，陸續停止發行愛知、岐阜、三重等縣市的晚報；2024年10月，則是停止在靜岡縣、山口縣、福岡縣發行的晚報。

《朝日新聞》昨（3）日宣布，因為紙張價格與人力不足問題，將於今年8月起，暫停發行東京和大阪總公司的週六晚報。（圖擷取自「朝日新聞」官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法