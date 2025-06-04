「不想回憶、未敢忘記」 多國駐港領事館「點亮燭光」悼念六四

英國駐香港總領事館貼出一張黑白空椅照，背後牆面有象徵六四的羅馬數字以及「不想回憶，未敢忘記」。（擷取自UK in Hong Kong/FB）

2025/06/04 17:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日（6月4日）是中國「64天安門事件」36周年，多國駐港領事館在社群媒體紛紛Po出燭光照並發文哀悼，強調捍衛人權與集會自由的立場。其中，英國駐港總領事館上傳一張黑白空椅照，背景牆面寫著「不想回憶，未敢忘記」。

美國駐香港及澳門總領事館今日將臉書粉專封面換成燭光照片，以低調的方式哀悼六四天安門事件；英國駐港總領事館則上傳黑白照，畫面中僅有一張空椅，背後的牆出現象徵6與4的羅馬數字「VIIV」，搭配「不想回憶、未敢忘記」8字短語。

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加拿大駐港澳總領事館亦在貼出燭光照，表示「我們不會忘記1989年6月4日，這一天，北京天安門廣場及周邊地區的和平示威者遭到暴力鎮壓，這是一段悲慘的歷史。加拿大與香港和國際社會一同莊嚴紀念。集會自由是一項人權，所有人都有責任捍衛集會自由等人權及自由。加拿大將繼續與那些以和平方式表達自己意見的人站在一起。」

澳洲駐港澳總領事館則發文指出，「今天，我們與世界各地一起紀念1989年6月4日天安門廣場上的遇難者。澳洲仍然致力於保護和支持人權，包括集會自由、言論自由和政治參與自由。」

今天是六四天安門事件36周年，美國駐港澳總領事館將臉書粉專封面照換成燭光照。（擷取自U.S. Consulate General Hong Kong and Macau /FB）

加拿大駐港澳總領事館發文強調不會忘記1989年6月4日的天安門事件，所有人都有責任捍衛集會自由等人權。（擷取自Consulate General of Canada in Hong Kong & Macao/FB）

澳洲駐港澳總領事館也發文紀念六四天安門事件，強調捍衛人權的立場。（擷取自Australian Consulate-General Hong Kong and Macau/FB）

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