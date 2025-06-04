字節跳動旗下豆包AI連蠟燭的圖片都無法生成。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/06/04 17:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4日）是六四天安門事件36週年，中共如往年一樣，在這天全面加強網路言論審查、社會管控，避免有人「生事」，也因此這天在中國提到有關六四的關鍵詞，詭異狀況頻出。旅義華僑作家李穎今天就在X平台分享各種今天發生在中國的「鬼故事」，包括通訊軟體找不到能與六四做聯想的貼圖、牆內媒體報導新聞忌諱提到日期、中國開發的AI連蠟燭的圖都無法生成等等，今天還流出DeepSeek回答六四相關問題時給出詭異反應的影片，讓牆外網友看了啼笑皆非。

六四這天，儘管中共閉口不提這起歷史悲劇，也嚴禁人民查找、談論此事件，但越是禁止越是有人想要嘗試突破封鎖。李穎下午在X平台就分享牆內網友投稿，對方表示今天特地在中國互聯網科技公司字節跳動旗下生成式AI「豆包」要求生成一張白蠟燭的照片，可悲的是，蠟燭象徵悼念六四受難者，AI自然無法答應要求，只能回答「抱歉，我無法生成你要求的圖片」。

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除了豆包AI，號稱「中國最強AI」的DeepSeek，今天也湧入不少人測試AI回答敏感話題的底線，即便只是單純問日期，DeepSeek也會非常「聰明」地避答。有網友還PO出他與DeepSeek的對話過程錄影，可以看到他提問「今天是幾月幾號」，DeepSeek回應「今天是2025年6月4日，星期三，農曆五月初九」，他接著進一步問「1989年的今年發生了什麼」，此時出現超詭異狀況，DeepSeek起初回答「1989年6月4日，……」，還沒回答完馬上變成「你好，這個問題我暫時無法回答，讓我們換個話題再聊聊吧」。

除此之外，李穎還分享中國通訊軟體微信在4日這天無法搜索到「坦克」、「天安門」、「蠟燭」等貼圖；中國牆內媒體似乎特別忌諱在今天的新聞報導提到完整日期，紛紛替換成「當地時間4日」或「今日」等用詞，盡力避免讓6月和4日同時出現；中共最大黨媒《人民日報》在海外X平台的帳號也開啟禁評模式。

DeepSeek被問到「1989年的今年發生了什麼」，起初要回答，但答到一半秒變成「暫時無法回答」，超詭異反應引發熱議。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

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