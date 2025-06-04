南韓政權更替釋對北韓善意 習近平伸橄欖枝促中韓雙贏

南韓總統李在明4日就職典禮後，離開國會議事堂時向民眾比出頭頂愛心。他矢言將與北韓對話，並獲中國國家主席習近平致賀。（法新社）

2025/06/04 16:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統李在明4日正式宣誓就職，他在首場公開談話中釋出對北韓和解訊號，承諾「療癒分裂與戰爭的傷痕」，開啟對話與合作的新契機。中國國家主席習近平旋即致賀，表態願與南韓攜手推動兩國關係「健康穩定發展」，在美中角力下格外引人關注。

《法新社》報導，李在明此番勝選，為因應前總統尹錫悅違憲宣布戒嚴所引發的政治危機而提前舉行的總統補選。他以49.4%的得票率擊敗保守派對手金文洙，並隨即接掌軍隊作戰指揮權，敦促軍方維持對北戒備。他同時強調，「無論代價多高，和平總比戰爭好」，展現出強化國防與重啟南北對話的雙軌路線。

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對北韓政策方面，李在明表示，將「嚇阻北韓核武與軍事挑釁，同時開啟溝通與合作對話，建構韓半島的和平與繁榮未來」。分析指出，相較於前總統尹錫悅的鷹派立場，李未對與北韓對話設下前提，被視為「重返對話」的重要政策轉向。南韓統一研究院學者洪敏表示，李的言論反映出「透過協商解決歧見的企圖」。

據中國官媒央視報導，習近平則向李在明發出賀電，表示「高度重視中韓關係發展」，中方願與南韓「堅定維護睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標」，推動雙邊戰略合作邁向新階段。《法新社》分析，就在白宮強調美韓同盟「牢不可破」、並批評中國干涉各國民主的同時，北京此舉被視為積極對南韓釋出善意。

李在明亦已正式接掌軍隊指揮權，其所屬共同民主黨目前在國會握有穩定多數，未來三年內有利推動其改革政策。他宣布任命親信、共同民主黨最高委員金民錫為新政府首任國務總理，並由前統一部長官李鐘奭出任國家情報院院長。

美國、日本、印度等國領袖也向李在明致賀。白宮形容選舉「自由公正」，但對中國干預他國民主表示關切，美國國務卿魯比歐則強調美韓同盟「堅不可摧」。

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