「匿名者六四」回來了！大舉駭入中國外宣網站 貼「坦克人」照
駭客組織「匿名者64」宣布回歸，駭入多個中國外宣網站，在其首頁貼出知名的「坦克人」照片。（圖擷自X）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕今（4日）為六四天安門事件36週年，駭客組織「匿名者64」宣布回歸，駭入多個中國外宣網站，在其首頁貼出知名的「坦克人」照片，並寫下勿忘六四、結束一黨專政等語。
「匿名者64」在六四天安門事件36週年這天於X平台上宣布回歸，並公布「戰果」，他們駭入了包含中外新聞網、中國企業新聞網等中共外宣部門，在其首頁貼出知名的「坦克人」照片，並用簡體字寫下勿忘六四、結束一黨專政、推行民主選舉、恢復言論自由、保障新聞自由等語。
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另外「匿名者64」也拿下了解放軍新聞手機軟體、解放軍學校、軍工集團，及陝西商務廳貿易協會，連山東商業職業技術學院等7個微信直播間也被駭入，這些直播線上人數最多達500人，「匿名者64」強調要讓中國人民知道1989年6月4日中共在天安門屠殺百姓真相。
Greeting citizens of the world!— Anonymous64 （@64anonymous799） June 3, 2025
我们是匿名者六四，我们回来了
今天是六四天安门事件的36周年
我们拿下了中共宣传部门满口谎言走狗-中外新闻网、中国企业新闻网
让中国人民知道中共屠杀暴政的真相
First Wave of Action
To be Continued!#习近平 #CCP #TiananmenSquareMassacre pic.twitter.com/FDsD687Z4f