「匿名者六四」回來了！大舉駭入中國外宣網站 貼「坦克人」照

2025/06/04 16:08

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕今(4日)為六四天安門事件36週年,駭客組織「匿名者64」宣布回歸,駭入多個中國外宣網站,在其首頁貼出知名的「坦克人」照片,並寫下勿忘六四、結束一黨專政等語。

「匿名者64」在六四天安門事件36週年這天於X平台上宣布回歸,並公布「戰果」,他們駭入了包含中外新聞網、中國企業新聞網等中共外宣部門,在其首頁貼出知名的「坦克人」照片,並用簡體字寫下勿忘六四、結束一黨專政、推行民主選舉、恢復言論自由、保障新聞自由等語。

另外「匿名者64」也拿下了解放軍新聞手機軟體、解放軍學校、軍工集團,及陝西商務廳貿易協會,連山東商業職業技術學院等7個微信直播間也被駭入,這些直播線上人數最多達500人,「匿名者64」強調要讓中國人民知道1989年6月4日中共在天安門屠殺百姓真相。

Greeting citizens of the world!

我们是匿名者六四,我们回来了



今天是六四天安门事件的36周年

我们拿下了中共宣传部门满口谎言走狗-中外新闻网、中国企业新闻网

让中国人民知道中共屠杀暴政的真相



First Wave of Action

To be Continued!#习近平 #CCP #TiananmenSquareMassacre pic.twitter.com/FDsD687Z4f