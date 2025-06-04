德州怪男第二度闖海湖莊園 稱想和川普18歲孫女結婚

德州一名男子闖入海湖莊園，稱要與川普的孫女凱伊結婚。（本報合成，擷取自@TonyLaneNV/X、@kaitrumpgolfer/IG）

2025/06/04 15:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普位於佛羅里達州的私人莊園「海湖莊園」（Mar-a-Lago）近日遭到一名男子闖入，維安人員及時發現將人逮捕，調查後發現，男子自稱是為了「傳福音給川普」，並希望能與川普18歲的孫女凱伊（Kai Trump）結婚。

綜合外媒報導，當地時間3日凌晨，德州23歲男子安東尼（Anthony Thomas Reyes）翻牆近日海湖莊園，雖尚未進入管制區，但仍被特勤局（Secret Service）人員發現並當場逮捕。

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雷耶斯承認自己此行目的是想當面向川普傳播福音，並希望與其孫女凱伊（Kai Trump）結婚。 凱伊是川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）女兒，活躍於社群媒體，並熱愛高爾夫球，為精進球技而就讀邁阿密大學（University of Miami）。

警方指出，雷耶斯並非初犯，早在2024年12月，他就曾試圖闖入海湖莊園，當時並未造成重大事件。此次再度闖入，雷耶斯被依非法入侵罪名起訴，保釋金訂為5萬美元。

此外，法院已下達保護令，禁止他接近川普、凱依或任何川普家族成員，也不得靠近川普擁有的房產、任何受害人或證人，並明令他不得攜帶槍枝或其他危險武器。

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