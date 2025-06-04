踩到黨G點？車牌「8964」保時捷 驚傳被迫送離香港
自2023年起，香港1輛車牌編號為「US8964」的保時捷跑車，都會在6月4日這天遭港警以莫須有罪名扣押，但今年車主透露，因家人安全受到威脅，日前忍痛將愛車送離香港。（圖擷取自社群平台「X」）
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李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕今（4）日是「六四天安門事件」36週年紀念日，也是中國共產黨政府1年之中「最敏感」的時刻，會以更大幅度封殺任何與64有關的人事物。自2023年起，香港1輛車牌編號為「US8964」的保時捷跑車，都會在6月4日這天遭港警以莫須有罪名扣押，但今年車主透露，因家人安全受到威脅，日前忍痛將愛車送離香港。
綜合外媒報導，香港車牌編號「US8964」的保時捷跑車，車主Anthony Chiu若在6月4日這天行駛上路，就會在銅鑼灣遭港警當場攔停。Anthony Chiu透露，在2023年、2024年的6月4日，警方先是針對他的愛車當場進行一系列檢查後，再以涉嫌「裝浮雕車牌」、「非法改裝剎車」等莫須有罪名，強制扣押他的愛車，讓他感到非常無奈。
不過根據香港《獨媒》（inmediahknet）報導，車主Anthony Chiu向該媒體透露，他的家人在過去1年以來，受到「不明人士」的滋擾和恐嚇。對此，Anthony Chiu在日前與相熟車友為車輛舉行告別車聚，將掛有「US8964」的保時捷跑車運離香港，讓這輛車不會再次行駛在香港的馬路上，至於其他詳情他則稱不便透露。
消息曝光後，立即引起各國網友熱烈討論，「香港法治已死」、「中國特色法治」、「沒自由，沒一切」、「第三世界國家落後行為」、「看得出獨裁對民主的恐懼」、「香港警察已被編入匪幫了」、「看到64就像看到十字架一樣」、「廣東省香港市，一國一制了」、「中共政權連個車牌都怕，這就是制度自信？」、「香港警察自己把黑警的稱號坐實了，你發的車牌，別人掛了這個車牌，你又敏感接受不了」。
#六四36 US8964車主：車輛已安排運離 不會再在香港行走https://t.co/e1kRL9XWDP pic.twitter.com/hReSXO9vBx— inmediahknet （@inmediahk） June 3, 2025
自从港版国安法实施后，香港一辆车牌号为“US8964”的保时捷在过去三年的6月4日当天开出三次，次次都被警方扣查。据媒体最新消息称，该车已经被安排运离香港，不会再在香港马路上行走；车主家人在过去一年遭受了不明人士的滋扰和恐吓。 pic.twitter.com/Ztb5TeHwbZ— Jacobson????????贴贴BOT （@jakobsonradical） June 4, 2025
看看中共有多怕这个数字！— 悉尼閑人 （@Jerry00107966） June 3, 2025
过去两年六四，车牌 US8964 的保时捷跑车均被警方拖走，车主招先生透露，他的家人在过去一年被不明人士滋扰恐吓，8964 车已运离香港，不会再在香港行驶。… pic.twitter.com/BmM1ZzyRUw
香港政府が発行したナンバープレートの中には— エミリー@香港の白魔道士 （@pinkichigo97） June 3, 2025
中国に不都合な番号もあったりする
このUS8964、言わずもがなかの天安門事件の日付けということで
ここ数年警察の嫌がらせを受けたり、去年から知らない人たちから脅迫を受けたりで
仕方なく車ごと香港から運び出したという
もうなんて言えばいいのか… pic.twitter.com/amZPFpxnds