踩到黨G點？車牌「8964」保時捷 驚傳被迫送離香港

自2023年起，香港1輛車牌編號為「US8964」的保時捷跑車，都會在6月4日這天遭港警以莫須有罪名扣押，但今年車主透露，因家人安全受到威脅，日前忍痛將愛車送離香港。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/06/04 15:48

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車牌「8964」好敏感 香港保時捷跑車遭警方扣留

香港保時捷車牌「8964」 六四當天遭港警扣押

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李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（4）日是「六四天安門事件」36週年紀念日，也是中國共產黨政府1年之中「最敏感」的時刻，會以更大幅度封殺任何與64有關的人事物。自2023年起，香港1輛車牌編號為「US8964」的保時捷跑車，都會在6月4日這天遭港警以莫須有罪名扣押，但今年車主透露，因家人安全受到威脅，日前忍痛將愛車送離香港。

綜合外媒報導，香港車牌編號「US8964」的保時捷跑車，車主Anthony Chiu若在6月4日這天行駛上路，就會在銅鑼灣遭港警當場攔停。Anthony Chiu透露，在2023年、2024年的6月4日，警方先是針對他的愛車當場進行一系列檢查後，再以涉嫌「裝浮雕車牌」、「非法改裝剎車」等莫須有罪名，強制扣押他的愛車，讓他感到非常無奈。

不過根據香港《獨媒》（inmediahknet）報導，車主Anthony Chiu向該媒體透露，他的家人在過去1年以來，受到「不明人士」的滋擾和恐嚇。對此，Anthony Chiu在日前與相熟車友為車輛舉行告別車聚，將掛有「US8964」的保時捷跑車運離香港，讓這輛車不會再次行駛在香港的馬路上，至於其他詳情他則稱不便透露。

消息曝光後，立即引起各國網友熱烈討論，「香港法治已死」、「中國特色法治」、「沒自由，沒一切」、「第三世界國家落後行為」、「看得出獨裁對民主的恐懼」、「香港警察已被編入匪幫了」、「看到64就像看到十字架一樣」、「廣東省香港市，一國一制了」、「中共政權連個車牌都怕，這就是制度自信？」、「香港警察自己把黑警的稱號坐實了，你發的車牌，別人掛了這個車牌，你又敏感接受不了」。

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