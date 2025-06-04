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    李在明上任首日就爆氣！ 怒轟尹政府「交接擺爛」

    南韓新任總統李在明（中）4日首度進入龍山總統辦公室，隨即批評前政府交接不力，形容辦公室空蕩猶如戰區。（美聯社）

    南韓新任總統李在明（中）4日首度進入龍山總統辦公室，隨即批評前政府交接不力，形容辦公室空蕩猶如戰區。（美聯社）

    2025/06/04 15:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓新任總統李在明今（4日）正式上任，首日進入龍山總統辦公室便火力全開，痛批前總統尹錫悅政府交接不力，形容辦公室「像剛經歷作戰的戰爭地區，什麼都沒有，一切得重新開始」。他更直言，連簽署文件的系統都沒有，甚至沒有印章可用，揚言將下令把先前遭遣返原單位的公務員全數召回。

    綜合《京鄉新聞》等韓媒報導，李在明在總統辦公室舉行的首場人事任命發表會後，向媒體表達了對交接狀況的強烈不滿。他指出，由於前政府未進行妥善的總統辦公室系統移交，導致新政府運作首日即面臨困境。他表示：「要沿用既有的總統系統或改變組織架構，都需要時間評估，但現在連最基本的都沒有。」

    「原本應該簽名批准文件，但連批准系統都沒有。難道要我用手寫再蓋指紋嗎？連印章也沒有。」李在明語氣中充滿無奈與憤怒。他接著說：「看來（前政府）已將職業公務員調回原單位，我必須立即下達歸隊命令，讓他們全部回來。」

    李在明在記者會一開始便批評：「一進龍山辦公室，感覺像進了墳墓。」他進一步描述：「裡面空無一人，連個提供文具的人都沒有，實在荒唐至極。」儘管如此，他強調仍會努力完成既定的人事任命發表。

    根據先前報導，李在明曾表示龍山總統府存在安全疑慮，並計畫在青瓦台維修完成後遷回辦公。前總統尹錫悅於2022年將總統辦公室從青瓦台遷至龍山，希望打破「帝王式總統」形象，但此舉引發不少爭議。最新民調亦顯示，近6成南韓民眾希望新總統能回到青瓦台辦公。

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