生育率雪崩 越南36年「二孩政策」掰了

越南河內，一位母親帶孩子前往幼稚園。面對日益嚴峻的少子化問題，越南政府同日宣布廢除行之有年的二孩政策。（法新社）

2025/06/04 14:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕越南政府面臨嚴峻的少子化挑戰，4日透過官媒宣布，廢除實施長達36年的「二孩政策」，未來家庭生育數量將由夫妻自行決定。此舉旨在挽救持續探底的出生數，以因應未來勞動力短缺及人口老化帶來的經濟衝擊。

《法新社》引述《越南通訊社》報導，該國於1988年開始限制多數夫婦最多只能生育2個孩子。然而，近年來生育率屢創新低，總和生育率從2021年的每名婦女2.11個孩子，一路下滑至2022年的2.01個、2023年的1.96個，到了2024年更僅剩1.91個，已低於國際公認的人口替代水準（約2.1個）。

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這股少子化浪潮在經濟發達的都會區尤其明顯，首都河內及胡志明市等大城，因生活成本不斷攀升，年輕世代的生育意願普遍低落。1名22歲的上班族陳明香（譯音）直言，政府規定對她影響不大，因為「養育孩子成本太高」，即使身為亞洲女性，面對傳統社會期待，她仍不打算生育。

越南衛生部副部長阮氏蓮香（譯音）先前在一場會議中坦承，儘管政府已調整政策並推動宣傳，鼓勵生育仍日益困難。她強調，生育率下降將對國家長期社經發展構成挑戰，包括人口老化加速與勞動力短缺。她呼籲社會應將思維從單純的家庭計畫，轉向更宏觀的人口與發展角度。

除了少子化，越南也持續努力改善因傳統重男輕女觀念導致的性別失衡問題。目前新生兒性別比約為112名男嬰對100名女嬰。越南衛生部週二提議，將涉及「胎兒性別篩選」的罰款提高3倍，達到約11.4萬新台幣（3800美元），以遏止此歪風。越南法律禁止在產前告知胎兒性別，也禁止因性別選擇而進行人工流產。

對於政策鬆綁，育有3名子女的45歲黃氏鶯（譯音）表示樂見，但她也坦言，現今養育超過2個孩子仍非常困難且昂貴，「只有勇敢且經濟條件較好的夫妻才會這麼做」。她甚至認為，政府未來可能需要提供獎勵，才能有效鼓勵民衆生育更多孩子。

鄰近的中國為因應人口危機，已於2016年結束「一胎化」，並在2021年開放三孩。然而，與許多國家相似，高昂的生活成本嚴重拖累生育意願，這些措施未能扭轉中國人口連續3年負成長的趨勢。

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