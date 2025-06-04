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    Google Map驚見地球的嘴唇！ 蘇丹神秘山丘形成原因曝

    2012年一張Google Map的照片引發討論，在蘇丹有1座與人類嘴唇驚人相似的山丘。（圖擷自Google）

    2012年一張Google Map的照片引發討論，在蘇丹有1座與人類嘴唇驚人相似的山丘。（圖擷自Google）

    2025/06/04 14:18

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2012年一張Google Map的照片引發討論，在蘇丹有1座與人類嘴唇驚人相似的山丘，人們對這一奇特地標知之甚少，近日有研究人員推測它的形成原因。

    據《LiveScience》網站報導，蘇丹西部地區達佛（Darfur）有一座與人類嘴唇驚人相似的山丘，該山丘沒有正式的名稱，其長約900公尺，最寬處寬350公尺，距該國與查德邊境以東約95公里，在Google Map上的座標為「12°22'13.3"N 23°19'20.2"E」，該地點被標註為「自然之唇」，景點分類露營地。

    自Google Map上曝光這景象後就引發網路討論，根據現有的衛星圖像，專家們對這座山丘的形成有一個大致的了解。

    俄勒岡大學地貌學專家羅林（Josh Roering）指出：「我看到一處狹窄的裸露岩石從這處地形的中間延伸下來。」山脊線中間似乎有一道岩脈（Dike），或者說是一處狹窄的抗侵蝕岩石，它比周圍的岩石侵蝕得慢，因此顯得突出。

    岩脈，或稱為岩牆，是地質學上一種將地質構造切割成不整合狀態的侵入岩席，最常見的形成原因是火山活動或板塊運動，但也可能由沉積過程形成，羅林說：「抗侵蝕能力較弱的周圍岩石在兩側形成了傾斜的地形，那麼該抵抗力較強岩石的形狀和範圍就決定了該特徵的規模。」不過他也強調，由於無法近距離研究該地層，這只是就目前的景象所做出的猜測。

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