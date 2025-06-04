習近平神隱14天瘋傳出事！ 官媒忙發習與白俄總統會面照片

習近平在北京中南海會見了白俄羅斯總統盧卡申科。（法新社）

2025/06/04 16:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家領導人習近平近日結束對俄羅斯的國事訪問後，長達兩週未公開露面。本月初，中共黨媒罕見連續兩天未刊登與他有關的新聞，習的身體狀況因此引發外界揣測，謠言甚囂塵上。適逢六四天安門事件36週年，習近平今日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。

中國官媒《新華網》今日發布新聞，刊登了盧卡申科與習近平的合照。報導指出，習近平除再次祝賀盧卡申科當選連任總統外，也表示中白兩國是真朋友、好夥伴。兩國傳統友誼歷久彌堅，政治互信牢不可破，各領域合作全面推進。雙方將進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊機制下的協調與配合，共同反對霸權霸凌，捍衛國際公平正義。

請繼續往下閱讀...

旅美中國經濟學者、獨立時評人蔡慎坤表示，盧卡申科此行專程「探探虛實」，習近平若繼續不出面澄清，謠言恐會進一步發酵。

蔡慎坤今日在推特發文分享相關新聞，指出盧卡申科此行是專程前來「探探虛實」，習近平若再不出面澄清，問題就大了。他也在自己的YouTube頻道上表示，習近平自俄羅斯返國後便鮮少現身，情況相當罕見，因此引發外界諸多猜疑。

在今日習近平會見盧卡申科的新聞曝光前，蔡慎坤曾表示，儘管他對網路上的傳言一概否定，但確實有不少習近平身邊的人——即使是他親自提拔的——也希望他早日下台。因為習若不下台，這些親信無不戰戰兢兢，難以安眠。如今，社會輿論已形成普遍趨勢，即希望習近平「早早下去」，無論以何種形式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法