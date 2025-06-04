澳洲「垃圾鸚鵡」再進化！ 街頭上演排隊喝水奇景

澳洲雪梨的野生鳳頭鸚鵡展現驚人智慧，不僅學會操作飲水機喝水，甚至懂得排隊輪流。圖為1隻鳳頭鸚鵡正使用飲水機，其他同伴則在圍欄上耐心等候。（圖擷取自Biology Letters期刊）

2025/06/04 15:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲雪梨市區的野生鳳頭鸚鵡（sulphur-crested cockatoos）近年竟發展出「排隊喝水」的新習慣，不但學會用腳轉開旋鈕式飲水器，還會輪流等待同伴喝完再接續使用。科學家形容，這已成為當地「鳥界的飲水傳統」。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，這項研究於6月4日刊登於英國皇家學會期刊《Biology Letters》，研究團隊透過影像紀錄發現，這群棲息在西雪梨（Western Sydney）的野生鳳頭鸚鵡，能熟練操控人行道上的飲水器，牠們以腳轉開龍頭、以身體重量壓住讓水持續流出，再俯身飲用，行為極為協調。

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根據觀察，這些鸚鵡不但懂得輪流排隊，有時甚至會模仿其他個體的動作快速學會操作方式。研究人員認為，這種「社會性學習」加上都市環境對動物行為的刺激，造就了這項新興傳統。

澳洲國立大學（Australian National University）認知生態學家艾普林（Lucy Aplin）回憶，2018年1名研究員在西雪梨散步時偶然拍到鳳頭鸚鵡集體使用飲水器的畫面，團隊看了十分驚訝，便展開系統性的後續研究。「這是我們第一次見到野生鳥類這麼有條理地使用人類設施，令人驚艷。」

鳳頭鸚鵡為澳洲特有種，以聰明、好奇、具強烈學習與模仿能力著稱。牠們能使用工具、解謎，甚至學習打高爾夫球。近年更因學會打開垃圾桶覓食，被當地民眾戲稱為「垃圾鸚鵡（trash parrots）」。牠們甚至會與人展開「創新軍備競賽」，例如人類設置防鸚鵡裝置後，牠們很快又想出破解之道。

奧地利維也納獸醫大學認知生物學家奧爾斯佩格（Alice Auersperg）表示：「鳳頭鸚鵡非常好奇又具遊戲心，只要1種行為有回報，牠們就會不斷重複並精進。這是牠們學會複雜操作的關鍵。」

過去有研究指出，都市鳥類通常具更大腦容量、更高創新能力。牠們不僅能調整叫聲以克服噪音干擾，也會利用人造建物築巢，展現極強的適應力。這些鳳頭鸚鵡飲水的新習慣，不僅是動物行為學上的新發現，也突顯動物如何在都市環境中創造全新的生活文化。

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