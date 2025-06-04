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    白紙與坦克人！英國駐中大使館發64紀念影片 微博2小時被下架

    社群平台X知名帳號「李老師不是你老師」今日發布來自中國民眾投稿內容提到，英國駐華大使館今日上午11時許上傳紀念64事件的影片，影片中的背景逐漸從馬路變換成1張白紙，但是坦克人依然站立在那，似乎在面對著什麼看不見的東西。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」X）

    社群平台X知名帳號「李老師不是你老師」今日發布來自中國民眾投稿內容提到，英國駐華大使館今日上午11時許上傳紀念64事件的影片，影片中的背景逐漸從馬路變換成1張白紙，但是坦克人依然站立在那，似乎在面對著什麼看不見的東西。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」X）

    2025/06/04 14:31

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕六四事件屆滿36週年，英國駐中國大使館今日上午11時許透過官方微博帳戶上傳1段紀錄64的影片，影片中背景從馬路變成白紙，坦克人仍站立在那，發布2個小時左右，下午1時11分已被官方下架。

    社群平台X知名帳號「李老師不是你老師」今日發布來自中國民眾投稿內容提到，英國駐華大使館今日上午11時許上傳紀念64事件的影片，影片中的背景逐漸從馬路變換成1張白紙，但是坦克人依然站立在那，似乎在面對著什麼看不見的東西。投稿原PO說，「下午1點10分，影片仍在英國使館微博首頁。僅1分鐘後，它在我的眼前突然消失了，再也搜不到，彷彿好像從未出現過。」

    「李老師不是你老師」補充，該影片於微博發布約2小時後，共有173條評論、762個網友點贊，但評論全部被隱藏。部分中國網友在英國大使館其餘微博下評論為其點贊，然也有網友留言「識相點刪掉今天的視頻，我就原諒你」。

    許多網友看到消息後紛紛留言表達不同看法，有人說「我前面剛點讚了這個，後腳微博帳號就被禁言30天了。應該是順著禁的」、「在這一天，它們會用盡全力掩人耳目」、「我在被刪前5分鐘搜到的」。

    英國駐中國大使館今日上午11時許透過官方微博帳戶上傳1段紀錄64的影片，影片中背景從馬路變成白紙，但坦克人仍站立在那，發布2個小時左右，待下午1時11分已遭官方下架（圖擷取自「@whyyoutouzhele」X）

    英國駐中國大使館今日上午11時許透過官方微博帳戶上傳1段紀錄64的影片，影片中背景從馬路變成白紙，但坦克人仍站立在那，發布2個小時左右，待下午1時11分已遭官方下架（圖擷取自「@whyyoutouzhele」X）

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