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    少子化危機！日本去年新生兒68.6萬 生育率創新低

    日本去年新生兒數量為68萬6061人，首度跌破70萬人，總和生育率1.15也是1947年統計以來新低。（歐新社）

    日本去年新生兒數量為68萬6061人，首度跌破70萬人，總和生育率1.15也是1947年統計以來新低。（歐新社）

    2025/06/04 14:13

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本厚生勞動省表示，去年日本新生兒數量為68萬6061人（無計算外國人），比2023年少了4萬1227人，創下1899年統計以來首度跌破70萬大關的紀錄，總和生育率（女性一輩子生育子女的數量）1.15也是1947年統計以來的歷史新低。

    《NHK》報導，日本出生人數連續9年下降，所有都道府縣行政區的新生兒都在減少，沒有增加的地方，國立社會保障與人口問題研究所先前估算，大約要到2039年出生人口才會降至68萬上下，沒想到足足提早15年發生。

    日本總和生育率最低的地方是東京都，僅有0.96，其次分別是宮城縣1.00、北海道1.01；最高的前幾名則是沖繩縣1.54、福井縣1.46，鳥取縣、島根縣、宮崎縣都是1.43。

    針對低生育率的現象，厚勞省認為和晚婚、高齡產子、年輕世代人口減少等因素有關，政府將繼續推出相關措施，希望能防止少子化問題繼續惡化。

    另外，日本去年死亡人數為160萬5298人，比2023年增加2萬9282人，創下歷史新高；人口自然減少數量為91萬9237人，比2023年多出7萬509人，同樣是歷史新高。

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