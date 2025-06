假冒台人！洛杉磯夜店逮36人非法居留 最新調查全是中國人

2025/06/04 14:02

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普第二任期強力掃蕩非法移民,美國執法單位近日突襲加州洛杉磯地下夜店,逮捕36名非法居留人士,最初對外宣布有中國人和台灣人,但調查後發現,36人全都中國籍。對此,我駐洛杉磯辦事處表示,有可能是嫌犯被逮後謊稱自己來自台灣。

美國移民暨海關執法局(ICE)其下的國土安全調查處(HSI)和行動處(ERO)5月30日凌晨在洛杉磯一家地下夜店執法,逮捕36名非法居留人士。該單位在社群貼文稱,這36人有中國人和台灣人,因非法居留美國被捕。隨後當地媒體也根據這則貼文報導。

請繼續往下閱讀...

駐洛杉磯辦事處當地時間3日向《中央社》表示,辦事處向美國移民暨海關執法局的國土安全調查處查證,對方回應,這36人全數都是中國籍。

對於國土安全調查處的社群貼文會提到其中有台灣人,辦事處表示,有可能是嫌犯當中的中國籍人士謊稱自己來自台灣。

網友對此討論熱烈,有稱「台灣人要移民美國還需要搞這招?」「台灣人除了犯法跑路的,現在沒人在偷渡吧。」「硬是要扯膩。」「中國人在韓國亂也是自稱台灣人。」

Early this morning, HSI Los Angeles w/ @EROLosAngeles & partners from the El Camino Real Financial Crimes Task Force conducted an enforcement operation in an underground nightclub. 36 Chinese and Taiwanese nationals were arrested for being illegally present in the U.S. pic.twitter.com/oc048Rj3Cn