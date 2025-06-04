為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    假冒台人！洛杉磯夜店逮36人非法居留 最新調查全是中國人

    美國政府近日突襲洛杉磯一間地下夜店，逮捕36名涉嫌非法居留者。（擷取自@HSILosAngeles/X）

    美國政府近日突襲洛杉磯一間地下夜店，逮捕36名涉嫌非法居留者。（擷取自@HSILosAngeles/X）

    2025/06/04 14:02

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普第二任期強力掃蕩非法移民，美國執法單位近日突襲加州洛杉磯地下夜店，逮捕36名非法居留人士，最初對外宣布有中國人和台灣人，但調查後發現，36人全都中國籍。對此，我駐洛杉磯辦事處表示，有可能是嫌犯被逮後謊稱自己來自台灣。

    美國移民暨海關執法局（ICE）其下的國土安全調查處（HSI）和行動處（ERO）5月30日凌晨在洛杉磯一家地下夜店執法，逮捕36名非法居留人士。該單位在社群貼文稱，這36人有中國人和台灣人，因非法居留美國被捕。隨後當地媒體也根據這則貼文報導。

    駐洛杉磯辦事處當地時間3日向《中央社》表示，辦事處向美國移民暨海關執法局的國土安全調查處查證，對方回應，這36人全數都是中國籍。

    對於國土安全調查處的社群貼文會提到其中有台灣人，辦事處表示，有可能是嫌犯當中的中國籍人士謊稱自己來自台灣。

    網友對此討論熱烈，有稱「台灣人要移民美國還需要搞這招？」「台灣人除了犯法跑路的，現在沒人在偷渡吧。」「硬是要扯膩。」「中國人在韓國亂也是自稱台灣人。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播