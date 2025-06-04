獨留7歲兒過馬路被遭撞死 美國父母被控過失殺人罪關押

美國北卡羅來納州5月29日一對夫妻因獨自留下7歲的兒子，導致他在無人看管的情況下過馬路被汽車撞死，因此被指控過失殺人罪與疏忽兒童罪等罪名。（路透，示意圖）

2025/06/04 13:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納州5月29日一對夫妻因獨自留下7歲的兒子，導致他在無人看管的情況下過馬路被汽車撞死，因此被指控過失殺人罪與疏忽兒童罪等罪名，保釋金共150萬美元（約新台幣4504.29萬元），而目前該夫妻仍被關押在監獄。

據《今日美國》報導，北卡羅來納州加斯托尼亞（Gastonia）警方5月27日接獲一起車禍通報，1名7歲男童在過馬路的途中被1輛汽車撞倒，送醫急救後仍回天乏術。警方初步調查後指出，該名男童當下與另一名10歲男童試圖穿越馬路，卻因未注意道路車況而被撞倒。警方認為身為成年人的父母應該為此次事件承擔責任，因此於5月29日將男童的父母逮捕。

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警方表示，目前沒有發現汽車駕駛有超速或是相關不當行為的證據，因此沒有做出任何指控。至於男童的父母，警方提到成年人需承擔責任，並為孩子提供安全的環境，因此以過失殺人罪與疏忽兒童罪等罪名將他們關押，保釋金高達150萬美元，據了解，該夫妻目前仍被關押在監獄。

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