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    愛美變傷害！成都女門邊遭夾斷手指 醫揭「美甲是禍首」

    中國四川一名女子手指被門夾傷，卻因手上厚重的美甲未能及時縮手，造成手指斷裂。（擷取自微博）

    中國四川一名女子手指被門夾傷，卻因手上厚重的美甲未能及時縮手，造成手指斷裂。（擷取自微博）

    2025/06/04 13:35

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕四川成都一名女子近日因手指被門夾傷，當下雖感到異狀，卻因觸覺遲鈍未能及時縮手，最終導致指尖斷裂、出血不止，經醫師提醒才驚覺，厚重的光療美甲會削弱手部知覺功能，進而延誤反應時機。

    綜合中媒報導，這起意外發生在5月底，當事女子在家中意外夾傷左手無名指，當時感覺手指碰到門框，但感覺模糊，不像平常那樣刺痛清晰，等她意識到不對想縮手時，已經來不及，手指當場遭夾斷流血。

    經緊急斷指再植手術後，醫師分析導致受傷的關鍵之一，是患者手上的厚重美甲。手指末端與指甲下方是人體神經末梢分布最密集的區域，具有精密的觸壓、溫覺與痛覺等知覺功能，能即時偵測危險並觸發縮手反射。

    然而，當流行的光療指甲、水晶指甲及延甲等將指尖包覆後，如同加上一層厚厚的「絕緣層」，導致感官遲鈍、反應時間延後，甚至影響手指靈活度。加上此次受傷的是無名指，其本身的獨立性與控制力較弱，一旦反應不及，更容易釀成嚴重傷害。

    因此，醫師提醒，美甲固然能展現個人風格，但若過於厚重或長時間配戴，反而可能掩蓋手指的警報系統，增加日常生活中的潛在危機，例如開關門窗與抽屜時，均須格外留意。

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