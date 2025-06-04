Pornhub關站抗議法國新法 控年齡驗證威脅隱私

全球最大成人影片網站Pornhub宣布自4日起暫停在法國的服務，以抗議該國要求成人網站實施更嚴格年齡驗證的新法規。（法新社）

2025/06/04 13:00

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法國立法要求驗證用戶年齡 成人網站面臨關閉命運

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球最大成人影片網站Pornhub的母公司Aylo自4日起將暫停旗下平台在法國的服務，藉此抗議法國近期上路的年齡驗證新規。Aylo表示，法國這項法律不但成效有限，還對使用者的隱私權構成潛在威脅，且將錯誤責任推給平台業者。

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據英國《衛報》報導，Aylo指出，Pornhub、YouPorn與RedTube三大平台的法國訪客，將不再能瀏覽影片內容，取而代之的是首頁上出現一則聲明，譴責法國政府強制推動的身分驗證制度。Aylo將以此方式，直接向法國公眾傳達這項法律「危險、侵犯隱私且無效」的立場。

根據法國今年起陸續實施的新規定，所有成人網站須採取更嚴格措施，確認訪客年滿18歲，可能需提供信用卡或身分證明。法國政府強調平台不得直接處理用戶資料，應改採第三方「雙盲驗證」機制，以保護使用者個資。

Aylo則批評這套制度流於形式，不僅無法有效阻擋未成年訪客，還增加用戶資料被駭客入侵或外洩的風險。該公司主張，應由作業系統開發商如微軟、蘋果與Google從源頭負責，內建年齡辨識功能，才是既安全又有效的解方。

Aylo高層克克西（Alex Kekesi）在記者會上表示：「我們支持年齡驗證的原則，但不應讓每一個網站都承擔風險，這會對隱私造成嚴重威脅。」另一名主管佛里德曼（Solomon Friedman）也指出：「蘋果、Google和微軟完全有能力從作業系統層級確認年齡，並向網站傳送年齡訊號，無需用戶重複交出個資。」

Aylo此次抗議行動的網頁標題畫面，將展示德拉克拉瓦（Eugène Delacroix）名畫《自由領導人民》中的象徵性裸胸女性，以強調其訴求為「捍衛自由」。

對此，法國文化部長貝爾熱（Aurore Bergé）在社群平台X表示：「若這些網站不願遵守我們的法律而退出法國，那就再好不過了。」她稱這將減少未成年人接觸到「暴力、侮辱與羞辱內容」的機會。

人工智慧與數位科技副部長夏帕茲（Clara Chappaz）則強調：「Aylo若寧願退出，也不願依照法國法律行事，那是它的選擇。」

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