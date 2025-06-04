歐盟限制採購醫療器材 中國外交部怒批雙重標準

中國外交部發言人林劍。（歐新社）

2025/06/04 14:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟2日投票決定，擬根據《國際採購工具》（IPI）限制中國企業參與歐盟醫療器材市場，引發中國官方不滿。針對相關決議，中國外交部發言人林劍3日在例行記者會上作出回應，直指歐方此舉「以公平競爭之名，行不公平競爭之實」，批評其「雙重標準」，並強調中方將堅決維護中國企業正當合法權益。

根據外媒報導，歐盟執委會去年4月對中國醫療器材採購展開調查，並於今年一月發現北京當局歧視外國企業的行為，雙方此後就市場准入問題展開協商，但未能找到解決方案。

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歐盟此項決議，意在回應中國在本國公共採購中疑似歧視歐洲醫療器材製造商的行為。在中國外交部6月3日例行記者會中，針對相關提問，林劍表示，中國始終堅持高水平對外開放，並致力於遵守市場經濟原則與世界貿易組織（WTO）規則。

林劍指出，歐盟長期以「全球最開放市場」自詡，但實際上正一步步走向保護主義，頻繁動用單邊經貿工具，對外採取不對等的措施。他批評歐方行為「名為公平競爭，實為不公平競爭」，顯示其標準前後不一。

中方呼籲歐盟恪守市場開放的承諾，遵循WTO規範，為包括中國企業在內的各方提供公平、透明、非歧視的營商環境，並期望透過對話協商解決雙邊貿易爭端，推動中歐經貿關係朝健康穩定方向發展。

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