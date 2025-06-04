習近平大權旁落？上任迄今3度14天未公開露面 傳言四起

中國領導人習近平自5月20日視察河南後，已有14天未公開露面，引發各界揣測。（路透檔案照）

2025/06/04 13:12

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國領導人習近平自5月20日視察河南後，已有14天未公開露面，引發各界揣測，傳言四起。美國華裔中國問題專家章家敦（Gordon Chang）6月2日接受《福斯新聞》訪問，引述總統川普的談話表示，「擔心中國政府內部發生了一些事情」，甚至認為習近平已大權旁落。但有分析指出，「坊間傳聞不足信」。

章家敦在訪問中表示，「川普總統擔心中國內部發生了一些事情，所以才暫緩向中國徵收高關稅。我們願意跟習近平談，但看來習近平近期已大權旁落」；章家敦甚至質疑，習近平在中共內部已失去了跟美國打交道的權力。

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但熟悉中國國內情況的時事評論員林非接受《自由亞洲點台》訪問指出，傳言習近平地位不穩，這類「坊間傳聞不足信。」真正困擾習近平的，是中國跟美、歐、俄之間的關係，加上四中全會召開日期可能比預期要早，這都增加了習近平的壓力。

此外，《華爾街日報》6月2日亦報導，習近平最近仍然主導了對美國的強硬立場。報導引述知情人士指出，習近平派出中國國務院副總理何立峰領軍跟美方談判，已經明確授權不再迎合美國，展望未來，何立峰的主要目標是讓美方「把在日內瓦協議的關稅退讓轉為永久性」，而且料將主張中國應被允許購買真正需要的美國管制晶片與其他科技產品。

在中國國內，截至6月3日，習近平已沒有公開露面達14天，上次在《中央電視台》新聞聯播中露面已是5月20日，當時他視察河南省經濟建設 。之後，官媒沒有刊發他的照片和活動，只報導習近平幾乎每天都發「賀電」。

《自由亞洲點台》報導，習近平最長的一次「未露面」紀錄發生在2022年9月初至中旬，當時他從9月10日出訪中亞返國後，直到9月27日才重新公開露面，期間約17天沒有出現在任何公開報導中，引發外界廣泛猜測，包括感染了COVID-19。

2012年9月，也就是習近平在18大出任總書記之前一段時間，他也有14天「未露面」，9月1日習近平出席中央黨校秋季學期開學典禮並發表談話後就沒再露面，之後臨時取消了與時任美國國務卿希拉蕊．柯林頓、新加坡總理李顯龍、俄羅斯代表團與及跟丹麥女首相會面，直到9月15日，才在農業大學參加科普日活動中亮相，官方並未對此作出解釋。

中共領導人通常在重要會議前後、長假期、又或是7月底至8月中的北戴河會議期間都較少公開活動，其餘時間連續超過十多天不露面則會被外界視為不尋常。另外，值得注意的是，中共每個月底舉行的例行政治局會議，但官媒這次並未披露在5月底是否有召開過上述會議。

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