去朋友家若更換衛生棉要自行帶走？日網掀起熱議

日本網路近來有篇文章掀起熱議，亦即女性在朋友家換衛生棉是否需要自行帶走。衛生棉示意圖。（資料照）

2025/06/04 13:37

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本《讀賣新聞》所經營的網路平台「發言小町」，近來有篇文章引發熱烈討論，亦即女性在月經來臨時到朋友家玩，若去廁所更換衛生棉是否需要自行帶走，從留言來看正反兩派的意見都有。

據《讀賣新聞》報導，這篇文章的發文者目前正在養育嬰兒，她透露最近有個同為「媽媽族」的好友來家裡玩，去廁所前詢問她「衛生棉要丟哪」，自己當時告訴對方放在專門裝嬰兒尿布的防臭袋裡就好，但心裡覺得朋友應該要把衛生棉帶回去才對。

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日本網友對此紛紛留言，有人認為如果是在百貨公司或上班地點的廁所，那就直接丟在一旁的垃圾桶即可，但如果是去朋友或熟人家拜訪，自己確實會把換下來的衛生棉帶走，而且這應該是「常識」才對，畢竟用過的私密用品讓熟人看到會很尷尬。

不過，也有網友持反對意見，因為自己從來沒聽過要把沾血衛生棉帶回家的事情，而且一想到用過的衛生棉就這樣隨身攜帶、放進包包等到回家再處理，就讓人忍不住想要尖叫。

據了解，日本出版業者小學館所經營的女性向網站kufura（クフラ），2023年曾針對此事進行網路民調，231名20至40來歲女性有高達75.9％表示會把衛生棉帶回家，只有24.1％會直接丟在朋友家廁所的垃圾桶。

據了解，日本商店有在販售專門的收納袋，可將用過的衛生棉丟進去並封口，不用擔心放在包包內會有氣味或液體散出，而且體積小巧方便攜帶，因此有網友建議發文者不如在家裡準備一些，這樣朋友之後來玩就不會尷尬了。

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