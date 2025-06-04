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    酒店道歉枕套出現醫院Logo 網譙：混洗嗎！有傳染病怎麼辦！

    中國一名網友爆料，入住浙江杭州一家亞朵酒店時，發現枕套上印有「杭州御湘湖未來醫院」的標誌。（擷取自微博）

    中國一名網友爆料，入住浙江杭州一家亞朵酒店時，發現枕套上印有「杭州御湘湖未來醫院」的標誌。（擷取自微博）

    2025/06/04 13:25

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一名網友爆料入住浙江省杭州市一家酒店時，發現房內枕頭上印有醫院標籤，消息隨即衝上微博熱搜，多數留言批評「酒店和醫院的混在一起洗」，「天啊，真的好髒」。該酒店3日發布道歉聲明，稱是「洗滌供應商出現嚴重工作失誤」，已中止合作。

    綜合中媒報導，一名女網友3日在社交平台發文，稱自己2日入住杭州一家亞朵酒店時，發現枕頭套上印有「杭州御湘湖未來醫院」的標籤，是「醫院枕套」。事發後，該酒店第一時間替她更換房間，並減免兩天房間費用，她對處理結果表示滿意。

    針對相關情況，杭州西溪紫金港亞朵酒店3日晚間發布致歉聲明，並表示「經嚴格核查，確認問題根源是我們店自採的洗滌供應商出現嚴重工作失誤，我們已經中止了與這個洗滌供應商的合作。還對所有房間布草（中國酒店用語，指一切與布有關的）進行了100%全面排查，確認沒再發現類似情況。」

    在酒店道歉之後，中國網友的討論仍相當熱烈，有指「如果醫院枕套有什麼傳染病豈不是害了住酒店的客人？」「亞朵在這裡把責任推卸到洗滌供應商身上。」「酒店客房部工作人員鋪床時會犯這麼明顯失誤嗎？」「醫院也要好好查一下吧，醫院用品是無菌的，這個操作也太亂了。」

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