為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    小額捐款烏克蘭 俄腦性麻痺大學生被判12年監禁

    俄羅斯伏爾加格勒當地法院日前以「叛國罪」判處21歲大學生格魯霍夫12年監禁，並送往最高級別的監獄，原因是曾向烏克蘭轉帳2筆小額捐款。（圖擷取自「@revenge17032000」X）

    俄羅斯伏爾加格勒當地法院日前以「叛國罪」判處21歲大學生格魯霍夫12年監禁，並送往最高級別的監獄，原因是曾向烏克蘭轉帳2筆小額捐款。（圖擷取自「@revenge17032000」X）

    2025/06/04 15:11

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國獨立媒體週二披露，俄羅斯伏爾加格勒當地法院以「叛國罪」判處21歲大學生格魯霍夫（Andrei Glukhov）12年監禁，並送往最高級別的監獄，原因是曾向烏克蘭轉帳2筆小額捐款。

    據《莫斯科時報》轉引俄國獨立媒體「Mediazona」3日報導，21歲格魯霍夫患有腦性麻痺，是伏爾加格勒理工學院的學生，右手與右腳活動能力受限，格魯霍夫父親愛德華（Eduard Glukhov）透露，兒子曾公開反對俄國入侵烏克蘭，自戰爭爆發後，他在網路上與1名自稱來自烏國、支持和平談判的陌生人接觸，隨後該名人士向他提供一組烏克蘭帳號後，格魯霍夫分2次各轉帳1500盧布（當時約達17美元、總計共34美元，約新台幣1005元）。

    俄羅斯安全局部門人員於2024年9月突擊搜查格魯霍夫與母親同住住所並扣押電腦設備，初次接受訊問後獲釋，然同年10月被再次拘捕並起訴。

    父親愛德華說，兒子在審訊過程中認罪並全力配合調查，俄羅斯法院於上月29日做出裁決，格魯霍夫以「叛國罪」判處12年監禁，目前單獨監禁。

    報導提到，這並非俄羅斯首次重判因捐款支持烏克蘭的公民。莫斯科居民科林（Nikolai Kolin）去年因向烏國志願軍捐款1萬盧布（約110美元、約新台幣3253元）被判14年徒刑；同年，美俄雙重國籍女子卡列琳娜（Ksenia Karelina）則因捐款約50美元給烏克蘭慈善組織遭判刑12年，後於今年4月美俄換囚時獲釋。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播