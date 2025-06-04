小額捐款烏克蘭 俄腦性麻痺大學生被判12年監禁

俄羅斯伏爾加格勒當地法院日前以「叛國罪」判處21歲大學生格魯霍夫12年監禁，並送往最高級別的監獄，原因是曾向烏克蘭轉帳2筆小額捐款。（圖擷取自「@revenge17032000」X）

2025/06/04 15:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄國獨立媒體週二披露，俄羅斯伏爾加格勒當地法院以「叛國罪」判處21歲大學生格魯霍夫（Andrei Glukhov）12年監禁，並送往最高級別的監獄，原因是曾向烏克蘭轉帳2筆小額捐款。

據《莫斯科時報》轉引俄國獨立媒體「Mediazona」3日報導，21歲格魯霍夫患有腦性麻痺，是伏爾加格勒理工學院的學生，右手與右腳活動能力受限，格魯霍夫父親愛德華（Eduard Glukhov）透露，兒子曾公開反對俄國入侵烏克蘭，自戰爭爆發後，他在網路上與1名自稱來自烏國、支持和平談判的陌生人接觸，隨後該名人士向他提供一組烏克蘭帳號後，格魯霍夫分2次各轉帳1500盧布（當時約達17美元、總計共34美元，約新台幣1005元）。

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俄羅斯安全局部門人員於2024年9月突擊搜查格魯霍夫與母親同住住所並扣押電腦設備，初次接受訊問後獲釋，然同年10月被再次拘捕並起訴。

父親愛德華說，兒子在審訊過程中認罪並全力配合調查，俄羅斯法院於上月29日做出裁決，格魯霍夫以「叛國罪」判處12年監禁，目前單獨監禁。

報導提到，這並非俄羅斯首次重判因捐款支持烏克蘭的公民。莫斯科居民科林（Nikolai Kolin）去年因向烏國志願軍捐款1萬盧布（約110美元、約新台幣3253元）被判14年徒刑；同年，美俄雙重國籍女子卡列琳娜（Ksenia Karelina）則因捐款約50美元給烏克蘭慈善組織遭判刑12年，後於今年4月美俄換囚時獲釋。

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