南韓李在明時代來臨 印太安全格局添變數、台灣問題受矚

南韓新任總統李在明4日在首爾國會舉行的就職典禮上宣誓。（美聯社）

2025/06/04 11:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）4日發表分析文章指出，南韓政局近期劇烈動盪，保守派總統尹錫悅執政未滿1年，因去年底突宣布戒嚴而遭國會彈劾、憲法法院罷免。民主黨籍候選人李在明在3日總統補選中勝出，4日火速宣誓就職，未設過渡期。這場倉促的政權轉移，不僅凸顯南韓政治再次擺盪，也將深刻影響首爾未來對美、中、朝、日的外交安全政策，牽動整個印太區域戰略態勢，特別是與台灣密切相關的發展走向。

文章指出，李在明被視為較前總統文在寅更務實的自由派領袖。他上任後強調振興經濟為施政首要任務，並主張與北韓展開「有條件對話」，有別於文在寅時期推動的積極和解政策。外界分析，若未來美國總統川普重啟與北韓領導人金正恩的高層互動，李政府可能持開放態度，甚至默許美軍在韓半島部分撤離。此舉雖有助於降低軍事緊張，但亦可能被平壤解讀為南韓嚇阻力削弱，反而誘發進一步挑釁行動。

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在台海議題方面，李在明預料將延續南韓一貫的「戰略模糊」路線。儘管華府持續施壓，李政府將傾向避免公開表態，轉而透過私下溝通與美方協調台海衝突應變方案，同時重申對北京的「一中政策」立場，以維持南韓在美中競逐中的外交平衡。這種模糊策略與過去歷任政府大致一致，顯示首爾仍致力在兩強間維持操作空間。

儘管李以務實外交為主軸贏得選戰，他的任期仍將面對前所未有的安全挑戰。北韓持續擴張核武與飛彈計畫，並強化與中、俄的軍事合作，引發南韓社會對國家安全的普遍焦慮。根據近期民調，逾7成南韓民眾支持發展自製核武，顯示李政府未來在推動安全政策時，將面臨強大內部壓力，特別是在與美日建立更緊密的三邊安全機制上，須取得保守派的共識與民意支持。

值得關注的是，李在明有意延續前政府強化與日本的安全合作。儘管自由派歷來與東京關係多所齟齬，但在區域局勢日益緊張的背景下，李可能選擇務實操作，延續美、日、韓三邊防衛合作框架。然而，對日關係改善可能觸及黨內基本盤的敏感神經，李過去對日本的強硬言論，也可能成為修補雙邊關係的潛在障礙。

在國防與軍工產業方面，專家指出，李政府可透過擴增國防預算、強化船艦製造能量，深化與美方的防衛合作。若川普重返白宮，南韓有機會藉此協助美國重建海軍實力，並提升自身在全球防務供應鏈中的關鍵角色。然而，若李在外交上過於傾中，或再次因歷史議題與日本交惡，恐對美韓同盟關係造成不利影響，進一步削弱華府對首爾的戰略信任。

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