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    暗批尹錫悅戒嚴！李在明就任首日大讚軍方「消極執行不當命令」

    南韓總統李在明4日就任後，首次以國軍統帥身分，與聯參議長金明秀上將通話。（法新社）

    南韓總統李在明4日就任後，首次以國軍統帥身分，與聯參議長金明秀上將通話。（法新社）

    2025/06/04 11:18

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明4日就任後，首次以國軍統帥身分，與聯合參謀本部（聯參）議長金明秀上將通話，聽取有關國軍統帥權交接的彙報；他同時稱讚軍方在去年12月緊急戒嚴令當下，「消極執行不當命令」。

    據《韓聯社》報導，李在明任期於當地時間4日清晨6時21分正式展開，即刻擁有各項總統職權，包括國軍統帥權；上午8時7分左右，李在明在家中接到金明秀來電，就北韓軍事動向和南韓部隊備戰狀態進行安全簡報。金明秀稱，部隊維持正常戒備。

    總統室指出，李在明在通話中指示南韓軍方，基於韓美聯防態勢，密切關注北韓動向，並保持堅定不移的戒備狀態。

    李在明勉勵韓軍獻身捍衛國民生命和財產安全，並表示，作為總統，他堅信軍隊對國民的忠誠和軍事實力，期待全軍全力以赴，贏得國民的愛戴和信任。

    李在明特別指出，在緊急戒嚴事件當下，軍隊秉持對國民和國家的忠誠之心，消極執行不當命令，防止國家陷入混亂，此舉值得稱讚，同時囑咐全軍竭盡全力，消除國民對國家安全的擔憂。

    南韓前總統尹錫悅去年12月頒布戒嚴令，震驚全球，導致分裂局面與政治分歧，尹錫悅因此遭彈劾下台。

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