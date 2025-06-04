畫面曝！ 中國女惡鄰深夜敲鍋唱歌、玩具槍射窗 千葉居民超崩潰
日本千葉縣一名中國籍女子長期製造噪音騷擾鄰居，甚至使用玩具槍射擊鄰居窗戶。（擷取自@tweet_tokyo_web/X）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本千葉縣松戶市近日爆出一起鄰居糾紛，一名中國籍女性長期持續在住宅區製造噪音與擾，讓附近住戶實在不堪其擾，只好安裝監視器記錄其惡行惡狀並向媒體投訴。
據日媒報導，這名中國女子與兩名子女同住在松戶市一間獨棟住宅，自2024年9月起，鄰居幾乎不分日夜受噪音騷擾，包括深夜總能聽到敲打炒菜鍋、大聲唱歌、重複按門鈴與整夜鬧鐘聲不斷，也頻繁鳴腳踏車鈴聲，聲音無所不在。
更誇張的是，女子曾當街拿出玩具槍對鄰居窗戶射擊，甚至向他人住家丟擲石頭等物品，讓居民苦不堪言。為保護自身安全，住戶決定裝設監視器記錄其脫序行為，並多次報警與向地方行政單位求援。然而警方多次出動警告後，女子仍未改善。
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本月2日晚間，她家中再度傳出噪音，警方上門勸導時，女子則以不流利的日語表示，自己從小生活在「聲音大的環境裡，無法改變」，甚至指控警方針對她是「歧視行為」。她還辯稱自己的行為是「報復」，因為曾認為鄰居惡意「弄髒」她的腳踏車。
對此，鄰居解釋女子所指的「髒污」其實只是風吹落進車籃的枯葉，根本無人刻意為之。他們強烈希望該女子停止所有擾民行為，還給社區寧靜的生活環境。目前，警方已與相關機構合作，商討下一步的處理方式。
“迷惑住民”は中国人女性…毎日深夜に「騒音」・近隣に石投げつけ 警察の注意にも反論 千葉・松戸市 pic.twitter.com/TINwUmR8Xo— Tokyo.Tweet （@tweet_tokyo_web） June 3, 2025