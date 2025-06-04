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    南韓李在明時代來臨！ 就職演說要當「全民總統」

    南韓總統李在明4日就職，宣誓要當全民總統。（歐新社）

    南韓總統李在明4日就職，宣誓要當全民總統。（歐新社）

    2025/06/04 10:44

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統當選人李在明今（4日）上午11時（台灣時間上午10時）於國會宣誓就職，他除了誓言要當「全民總統」之外，還要把過往的意識形態送進歷史，從現在開始已沒有進步派或保守派的分別，他將全面關注在人民和國家的問題上。

    《朝鮮日報》報導，李在明表示，從今天起他將成為南韓第21任總統，由於過去政府的無能和不負責任，導致民生和經濟崩潰、裝甲車和槍械（指戒嚴）摧毀民主，如今必須要建立起共存、和解和團結的橋梁。

    李在明表示，無論民眾在大選當中投給誰，他都會為全體國民服務成為「全民總統」，目前南韓在民生、經濟、外交、安全、民主等領域遭遇危機，在恢復成長和重建工作當中，無疑必須付出難以想像的汗水、淚水和耐心。

    李在明指出，政府將立即組建緊急經濟應變工作小組，藉此對抗經濟衰退，他同時也強調新政府是公正、靈活、務實的，他將成為結束分裂政治的總統，恢復內亂所造成的損失和破壞。

    針對前總統尹錫悅的戒嚴風暴，李在明直指必須要查明真相並追究責任，並制定措施防止類似事件再次發生。李在明說，他將恢復共存與融合價值的溝通與對話，無論是前總統朴正熙（獨裁者）的政策，或是金大中（民主派）的政策，只要是好政策他都會推行。

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