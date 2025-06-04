同志歷史遭抹除？ 美防長命令撤除「哈維米克號」艦名惹議

「哈維米克號」2024年12月13日在大西洋進行海上補給作業。（美聯社）

2025/06/04 10:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯近日下令，將1艘以已故同志維權人士哈維米克（Harvey Milk）命名的海軍補給艦更名，此舉在美國軍方體系中極為罕見。該艦原為紀念這位曾於韓戰期間服役、後成為舊金山開創性政治人物的社會運動者。

《美聯社》報導，根據多位不具名的美國官員表示，海軍部長費蘭（John Phelan）已組成小組籌劃更名事宜，並預計在本月內公布新艦名。目前尚未決定新名稱。據悉，這項命令來自1份內部備忘錄，主張此舉旨在「重建戰士文化」，以配合總統川普及赫格塞斯的政策方向。

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這項改名令正值美國慶祝同志驕傲月（Pride Month）之際，同時國防部也正在推動將跨性別者逐出軍中。此舉被視為川普政府全面清除多元、公平與共融（DEI）政策與象徵的又一步。五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，赫格塞斯堅信，所有國防部設施及資產的命名應「反映三軍統帥的優先事項、國家歷史與戰士精神」。

美國海軍「哈維米克號」（USNS Harvey Milk）是1艘約翰．路易斯級補給油輪（John Lewis-class replenishment oiler），由前海軍部長馬布斯（Ray Mabus）於2016年命名，原意是向為公民與人權奮鬥的領袖致敬。該艦於2021年正式命名下水，由軍事海運司令部操作，配置約125名文職船員，2024年秋季完成首次海上補給任務。

哈維米克曾於1950年代在海軍服役4年，後因同性戀身分被迫退役。他後來成為舊金山市監事會首位公開出櫃的同志民選官員，推動通過禁止基於性傾向歧視的法案，並於1978年遭前市監事懷特（Dan White）刺殺身亡，與他一同遇害的還有當時的舊金山市長莫斯康（George Moscone）。

此事引發多位民主黨領袖不滿。前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）批評這是「出於惡意的行為」，無助國家安全或強化所謂的「戰士文化」，反而背棄美國對進步價值的承諾。加州州長紐森（Gavin Newsom）則強調，米克曾於韓戰前線服役，表現獲長官讚譽為「傑出」，並表示：「將他名字從軍艦上除名，不會抹去他作為美國象徵的地位，反而顯示川普政府對於軍人捍衛的價值缺乏尊重。」

1977年哈維米克（左）當選舊金山市監督委員會委員，負責推動同志權益的法令，是美國同志權利運動先驅，但隔年他不幸與當時的舊金山市長莫斯康（右）同時遇刺身亡。（美聯社資料照）

美國郵政總局2014年發行哈維米克紀念郵票。（路透資料照）

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