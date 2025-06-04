六四36週年 中國手遊《初音未來：繽紛舞台》遭禁文字搜尋歌曲

社群平台Ｘ帳號「李老師不是你老師」披露，中國民眾指出，在六四期間音樂手機遊戲《初音未來：繽紛舞台》遭禁使用文字搜索歌曲。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」X）

2025/06/04 11:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日是「六四事件」36週年，北京政權每逢此時言論也更收緊，對此社群平台Ｘ帳號「李老師不是你老師」披露，中國民眾指出，在六四期間音樂手機遊戲《初音未來：繽紛舞台》遭禁使用文字搜索歌曲。

專門揭露中國民間抗爭事件的社群平台Ｘ帳號「李老師不是你老師」今日發布中國民眾投稿內文提及，「六四期間，音樂手遊《初音未來：繽紛舞台》禁止使用文字搜尋歌曲；遊戲內大部分文字輸入功能，自訂名片也被暫時禁止。網友反映無法輸入編隊名稱，僅能使用系統自動提供的預設名稱。為防止玩家在虛擬演唱會期間利用公屏（公共聊天介面）衝塔，遊戲內的虛擬演唱會舉辦場次也跳過了6月4日。」

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消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「年年鬧想要大家不記得都難」、「這下全民科普了，每年抽一天誰不好奇啊」、「建議以後在這一天直接派幾輛宣傳車在街上喊：『六四這天沒有發生什麼！』」、「共產黨這是在告訴我們，如果不了解歷史真相，你連玩遊戲都不開心」。

據「中國數字空間」發布文章內容提及，「衝塔」被用於描述網民對抗牆內審查部門的行為，其詞義逐漸引申為冒著重大風險反對當權者。

社群平台Ｘ帳號「李老師不是你老師」提及，為防止玩家在虛擬演唱會期間利用公屏（公共聊天介面）衝塔，遊戲內的虛擬演唱會舉辦場次也跳過了6月4日（圖擷取自「@whyyoutouzhele」X）

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