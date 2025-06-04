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    台灣10人團赴日本福島登山 3人一度失聯

    一組從尾瀨原地區「第二長藏小屋」出發的台灣10人登山團，在準備攻頂燧岳時，一名70多歲的女性登山客身體不適，她與另外2名男性團員先行下山卻因此失聯，幸好後來平安尋獲。（圖擷取自Google Map）

    一組從尾瀨原地區「第二長藏小屋」出發的台灣10人登山團，在準備攻頂燧岳時，一名70多歲的女性登山客身體不適，她與另外2名男性團員先行下山卻因此失聯，幸好後來平安尋獲。（圖擷取自Google Map）

    2025/06/04 10:37

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本福島縣3日晚間發生台灣登山團失聯事件，日媒報導指出，一組來自台灣的10人登山團3日晚間在福島縣南會津郡檜枝岐村的燧岳（燧ヶ岳）登山時，有3人失蹤，剩下7人返回山屋時報警，當地警消4日早上前往救援，目前已尋獲失蹤的3名台灣登山客

    綜合日媒報導，福島縣警方指出，尾瀨原（尾瀬ヶ原）地區「第二長藏小屋」的工作人員在3日晚間8點20分報警，指稱有一組當天早上從山屋出發的台灣登山團尚未返回小屋。

    登山團人數為10人，登山團原本計畫輕裝攻頂標高2356公尺的燧岳，但中途登山團放棄登頂，其中一名70多歲的女性登山客身體不適，隨後她與另外2名男性團員先行下山，但在途中迷路。據了解，3人的失聯地點約海拔1300公尺，當地山區仍有積雪，3日晚間當地還有降雨。

    登山團其餘7人於3日晚間9點多返回「第二長藏山屋」時，才發現另外3人失蹤，後續通報警消。福島縣警方與消防單位組成搜救隊，於4日早上6點進入山區展開搜尋，在失蹤地點附近發現了3人並用直升機進行救援。據了解，3人獲救當下都能正常與人對話，無生命危險。

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