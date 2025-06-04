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    巴西12名學生身亡車禍起因曝光 竟是司機打瞌睡

    大貨車司機因行駛過程中打瞌睡撞上大學校車，導致12名大學生死亡。（歐新社，示意圖）

    大貨車司機因行駛過程中打瞌睡撞上大學校車，導致12名大學生死亡。（歐新社，示意圖）

    2025/06/04 10:10

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西2月發生了一起嚴重車禍，一輛大貨車因不明原因偏離車道，竟直接與對向車道的大學校車相撞，造成校車上12名大學生死亡。昨（3）日相關單位公布調查結果，認定該大貨車司機是因為在行駛過程中打瞌睡才造成這起事故。

    據巴西媒體《Globo》報導，大貨車司機埃萬德羅（Evandro Rogério Leite）於今年2月時與一輛大學校車相撞，造成校車上12名大學生死亡，據了解，當時大貨車以每小時80公里的速度行駛，而當下埃萬德羅的酒精檢驗結果顯示並無酒駕行為，對於事件爆發的原因司機也是閉口不談。

    3日相關單位公布調查結果，指出該地段雖然路面不平整，但這顯然不是造成車禍的主因，分析大貨車行駛軌跡以及整起事故過程後，可以確定司機當下是在打瞌睡或是因其他事情分心，才導致對車輛的掌握失控，造成這起憾事發生。

    近期檢方以過失人殺罪偵辦埃萬德羅，雖然被拘留，但之後若是有需求，他還是可以自由出庭面對訴訟。負責此案件的檢察官表示，本案已按照正常程序處理，目前尚無理由改變指控，需進行程序後聽取證人言論，並分析所有證據後，方可進行後續的判決。

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