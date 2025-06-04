李在明當選南韓總統 從工廠童工到青瓦台的改革者之路

南韓最大在野黨「共同民主黨」候選人李在明擊敗執政黨對手，當選為南韓第21屆總統。 （法新社）

2025/06/04 08:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕在歷經激烈選戰後，南韓最大在野黨「共同民主黨」候選人李在明擊敗執政黨對手，當選為南韓第21屆總統。這位出身貧寒、曾在工廠當童工的法律人，以其直言不諱的個性和強烈改革形象，贏得了選民的支持，也再次改寫南韓政治版圖。

李在明出生於1964年，成長於京畿道城南市的一個貧困家庭。家中排行第五，父親是礦工，母親為家庭主婦。他自幼家境清寒，小學畢業後便輟學進入工廠工作，一度因工傷造成手臂殘疾。然而，他不向命運低頭，靠著自學與工讀，最終考取法學士資格，成為一名人權律師，替勞工、弱勢族群發聲，並投身社會運動。

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2010年，李在明首度當選城南市市長，開啟政治生涯。他任內實施基本收入試驗、擴大社會福利與公共住宅建設，並大膽挑戰保守勢力與財閥壟斷。他的「民生優先」政策雖屢受爭議，卻也累積高人氣。之後他於2018年當選京畿道知事，推動數位治理、環境政策與青年就業方案，更在COVID-19疫情期間因快速應變而聲望上升。

2022年南韓總統大選中，李在明首度代表共同民主黨出馬，但以些微差距敗給尹錫悅。選後他並未淡出政壇，而是回歸國會，並在政黨內部鞏固基礎，成為共同民主黨的核心人物。在2025年選戰中，他再次披掛上陣，以「人民政府2.0」為號召，主打打擊財閥特權、解決青年失業、強化社會安全網，以及重啟對北韓和平對話，成功激起中間選民與年輕世代的支持。

李在明的政治風格鮮明。他常透過社群媒體與選民直接溝通，語言犀利，態度果斷，被支持者視為「民眾的代言人」，也因此得名「進步派鬥士」。然而，他也面對來自保守派與媒體的強烈批評，部分人士質疑其領導風格過於強硬，甚至有「民粹」之嫌。此外，他曾牽涉若干政治資金與施政爭議，也一度遭檢方調查，但均未被正式起訴。

對外政策方面，李在明主張在維持韓美同盟基礎上，推動「戰略自主外交」，加強與中國、日本及東南亞的合作。他支持南北韓和平對話與經濟交流，提倡在朝鮮半島建立「多邊和平機制」，希望南韓在區域局勢中發揮更積極的主導力。

如今，他的當選標誌著南韓政治風向的重大轉變。尹錫悅政府推動的保守改革與財經政策，未能充分解決青年焦慮與社會分配不均，最終讓李在明趁勢而起。面對內外挑戰，李在明如何兌現改革承諾、修補兩極化的社會撕裂，將是其新政府首要課題。

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