震撼！中共科學家走私生物武器闖美 FBI怒揭恐攻陰謀

美國司法部週二證實，中國科學家去年將生物武器病原體藏在背包中，試圖走私進入美國。（路透資料照）

2025/06/04 10:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部當地時間週二（3日）證實，中國科學家去年將「生物武器」病原體藏在背包中，試圖走私進入美國。該病原體可用於攻擊糧食作物，產生的毒素恐將導致人類肝臟損害和生殖缺陷。

綜合媒體報導，美國聯邦調查局（FBI）向底特律聯邦法院提交的文件中稱，中國公民簡雲清（Yunqing Jian，音譯）及其男友劉尊勇（Zunyong Liu，音譯）涉嫌向美國走私名為「禾穀鐮刀菌」（Fusarium graminearum）的病原體。

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「禾穀鐮刀菌」能破壞小麥、大麥、玉米和稻米生長，使其感染「穀枯病」，每年在全球範圍內造成數十億美元的經濟損失。此外，禾穀鐮刀菌產生的毒素，還會導致牲畜和人類出現嘔吐、肝臟損害和生殖缺陷。

FBI指出，科學期刊將禾穀鐮刀菌描述為「潛在的農業恐怖主義武器」。

33歲的簡雲清和34歲的劉尊勇被指控犯下多項聯邦罪行，包括串謀欺騙美國、走私、向調查人員作出虛假陳述和簽證詐欺等。

簡雲清擁有浙江大學植物病原學博士學位。FBI發現，她不僅是中國共產黨員，電子設備更存有描述她加入中共及其忠誠度的資訊。聯邦檢察官稱，她從中共政府資助的基金會獲得資金，進行博士後研究。

FBI在刑事文件中寫道，「當海關與邊境保護局（CBP）官員詢問劉尊勇時，他對訪美目的、是否對持有生物病原體知情等問題，向執法人員作出了虛假陳述。」

FBI還補充，劉尊勇最終承認透過底特律機場走私病原體，他並辯稱，將病原體帶入美國，是為了在簡雲清工作的密西根大學實驗室進行研究。

FBI搜索劉的手機發現了題目為「氣候條件變遷下的植物病原體戰爭」的學術論文。

劉尊勇隨後被拒絕入境，並遣返回中國。由於美國未與中國簽署引渡條約，除非將劉尊勇遣返，否則無法提出引渡請求。

臨時聯邦檢察官戈爾登（Jerome Gorgon）表示：「這些中國公民，包括1名忠誠的中共黨員的行為，引發了最嚴重的國家安全關切。2名外國人被控將一種被描述為『潛在農業恐怖主義武器』的真菌走私至美國中心地帶，顯然企圖利用密西根大學實驗室推進他們的計劃。」

簡雲清週二下午在底特律聯邦法院首次出庭。

FBI表示，兩人在2024年的通聯記錄表明，劉尊勇在底特律機場被捕之前，簡雲清就已經在密西根大學實驗室處理禾穀鐮刀菌。該大學沒有處理此類病原體的聯邦許可。

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