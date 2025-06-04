逆襲人生！李在明出身坎坷窮苦 童工晉身總統宛如韓劇

南韓新總統李在明。（法新社）

2025/06/04 08:42

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓3日舉行第21屆總統大選，共同民主黨候選人李在明以49.42%得票率當選，創南韓歷屆大選之最。李在明出身窮二代童工，之後成為勞動人權律師，最終成為總統，南韓媒體稱其歷經千險、成功逆襲。

《韓聯社》報導，李在明1964年出生於慶尚北道安東市的貧苦農家，小學畢業後，隨父母移居京畿道城南市，家境貧苦，他的母親當市場公廁清潔工和賣衛生紙養家，李在明早年就輟學打工補貼家用，在棒球手套廠工作時，左臂被機器夾傷致殘疾。

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李在明後來努力半工半讀，通過初中、高中學歷認定考試，1982年考上中央大學法學系，並通過律師考試。在司法研修院進修時期，他聽了故前總統盧武鉉的講座，走上勞動律師之路。

報導提到，李在明當上律師後，帶頭成立民間組織，監督城南市政府的房產開發項目，並在城南市積極活動。2005年加入「開放我們黨」（共同民主黨前身），開始踏入政壇，2008年由黨推薦首次競選國會議員但落選。2010年當選城南市長，2014年贏得連任。任內因提供免費校服、設立公立月子中心、發放青年補貼等政策，提升了全國名望。

2016年11月時任總統朴槿惠發生親信干政事件，南韓民眾促其下台，李在明在政要中率先公開要求朴槿惠下台，直率的形象成為總統熱門人選。但在2017年角逐共同民主黨第19屆總統候選人時，敗給文在寅，但他以此為基礎，2018年當選京畿道知事。

2021年，李在明成為共同民主黨第20屆總統候選人，但黨內競爭對手、前國務總理李洛淵爆料其涉地產弊案，最後以些微差距敗給國民力量黨總統候選人尹錫悅。

李在明敗選後重返黨務，指揮2022年6月的地方選舉，同時角逐仁川桂陽乙區議員，雖然民主黨慘敗，但李在明當選，雖遭遇黨內不同派系議員譴責，仍然當選黨首。

2023年8月31日，李在明抗議尹錫悅政府無能暴政，宣布展開無期限絕食示威，期間被檢方以涉嫌收賄為由，提請法院批准逮捕，但法院審查後決定不予批捕。2024年1月2日，李在明在釜山視察加德島新機場用地時遭到襲擊，頸部被刺傷，闖過生死關頭。隨後，李在明率黨在2024年的國會議員選舉中取得壓倒性勝利，鞏固其總統熱門人選的地位。

去年12月3日，尹錫悅實施緊急戒嚴引發爭議，民主黨在李在明的領導下力推國會表決通過尹錫悅彈劾案。今年4月4日，南韓憲法法院裁定罷免尹錫悅，而李在明涉違反《公職選舉法》案二審被判無罪，李在明經黨內初選，4月當選共同民主黨總統候選人，如今順利當選。

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