六四36週年 魯比歐譴責中共掩蓋真相

2025/06/04 07:26

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕北京「六四事件」36週年,美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)3日發表聲明,緬懷遇難者,必批評中共試圖掩蓋事實,但世界永遠不會忘記。

路透報導,1989年6月4日黎明前,中國坦克開進天安門廣場,軍隊開火,結束了學生和民眾持續數週的民主示威活動。中國共產黨從未公布過六四事件死亡人數,但人權組織和目擊者稱死亡人數可能高達數千人。在中國,這些事件屬於禁忌,儘管海外每年都會舉行公開紀念活動,但中國官方不會紀念或公開討論。對於魯比歐六四前的聲明,中國駐美大使館並未回應。

報導提到,美國最高外交官發表此番聲明之際,美中關係正處於動盪時期。美方官員本週表示,川普和中國國家主席習近平很快將舉行會談,解決包括關鍵礦產的爭端等貿易問題。

魯比歐在國務院網站發表的聲明表示,1989年春,數萬名學生聚集在北京最大的廣場,悼念前中共領導人胡耀邦,他們的行動引發一場全國性運動。北京及全中國各地數十萬民眾走上街頭,持續數週,行使言論與和平集會的自由,呼籲民主、人權,及制止猖獗的腐敗。中共對此進行殘酷鎮壓,派出解放軍開槍,試圖撲滅聚集在北京街頭和天安門廣場手無寸鐵平民的民主情緒。

魯比歐聲明提到,中共試圖掩蓋事實,但世界永遠不會忘記。今天,我們紀念那些為行使基本自由而犧牲的中國人民的英勇,以及那些為追究1989年六四事件的責任和正義而持續遭受迫害的人們。他們面對危險所展現的勇氣提醒我們,自由、民主和自主的原則不僅是美國的原則,更是中共無法抹殺的人類原則。

魯比歐也在X上發文說:「我們緬懷36年前中共在天安門廣場的殘酷鎮壓,緬懷當天被殺害和監禁的無辜民眾的勇氣。自由、民主、自主是中共無法抹煞的人類普世原則。」

We remember the Chinese Communist Party’s brutal crackdown 36 years ago in Tiananmen Square and commemorate the courage of the innocent people killed and imprisoned that day. Freedom, democracy, and self-rule are human principles the CCP cannot erase.