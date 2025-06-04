白宮祝賀李在明勝選 反對中國干涉民主國家

美國白宮祝賀李在明勝選。（歐新社）

2025/06/04 07:32

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓3日舉行總統大選，由共同民主黨候選人李在明勝出，總統任期於南韓時間今日（4日）上午6點21分展開。美國白宮對李在明勝選表達祝賀，強調美韓同盟「堅若磐石」，並反對中國干涉、影響民主國家。

根據《韓聯社》報導，美國白宮以「白宮官員」名義回覆《韓聯社》書面採訪，強調南韓舉行了一場自由且公正的選舉，美韓同盟「堅若磐石」，不過白宮強調，美方仍擔憂且反對中國對於世界民主國家的干涉及影響。

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《韓聯社》報導指出，白宮在對於南韓總統大選結果的聲明中，對於中國對民主國家的干預做出批判性言論，被認為是極不尋常的舉動。有部分觀點認為，美國可能在間接要求南韓新政府與中國「保持距離」，即使在李在明政府執政期間，也要維持牢固的美韓同盟。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在美國時間3日也發表聲明祝賀李在明勝選，美韓兩國致力於在共同防禦條約、共同價值觀和深厚經濟聯繫等基礎上，建立穩固的同盟關係，同時也因應目前戰略環境的需求，以及新的經濟挑戰，使得同盟關係現代化。魯比歐強調，未來會持續加強韓美日三方合作，加強區域安全、提升經濟韌性，並捍衛韓美雙方共同擁有的民主原則。

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