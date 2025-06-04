為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    白宮祝賀李在明勝選 反對中國干涉民主國家

    美國白宮祝賀李在明勝選。（歐新社）

    美國白宮祝賀李在明勝選。（歐新社）

    2025/06/04 07:32

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓3日舉行總統大選，由共同民主黨候選人李在明勝出，總統任期於南韓時間今日（4日）上午6點21分展開。美國白宮對李在明勝選表達祝賀，強調美韓同盟「堅若磐石」，並反對中國干涉、影響民主國家。

    根據《韓聯社》報導，美國白宮以「白宮官員」名義回覆《韓聯社》書面採訪，強調南韓舉行了一場自由且公正的選舉，美韓同盟「堅若磐石」，不過白宮強調，美方仍擔憂且反對中國對於世界民主國家的干涉及影響。

    《韓聯社》報導指出，白宮在對於南韓總統大選結果的聲明中，對於中國對民主國家的干預做出批判性言論，被認為是極不尋常的舉動。有部分觀點認為，美國可能在間接要求南韓新政府與中國「保持距離」，即使在李在明政府執政期間，也要維持牢固的美韓同盟。

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在美國時間3日也發表聲明祝賀李在明勝選，美韓兩國致力於在共同防禦條約、共同價值觀和深厚經濟聯繫等基礎上，建立穩固的同盟關係，同時也因應目前戰略環境的需求，以及新的經濟挑戰，使得同盟關係現代化。魯比歐強調，未來會持續加強韓美日三方合作，加強區域安全、提升經濟韌性，並捍衛韓美雙方共同擁有的民主原則。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播