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    馬斯克轟川普支出法案 兩人緊張關係浮上檯面

    2025/06/04 05:30

    〔中央社〕億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天痛批美國總統川普提出的支出法案是「令人作嘔的可憎之物」。在這位科技大亨離開白宮後，他與川普兩人之間的緊張關係終於攤在陽光下。

    法新社報導，馬斯克上週卸下政府公職，當時川普還讚揚他主導聯邦削減支出的計畫，但雙方分歧已醞釀多時。

    馬斯克在社群平台X上發文表示：「這項龐大、離譜、充滿利益輸送的國會支出法案，是個令人作嘔的可憎之物。」這是他迄今對川普支出計畫最尖銳的批評。

    他還說：「投下贊成票的人，真該感到丟臉：你們心知肚明，自己做了錯事。」

    這並非馬斯克首次對川普所謂的「大而美法案」發表評論。儘管這項法案大幅削減醫療和糧食補助計畫，但預計未來10年內將使美國赤字增加數兆美元。

    不過，曾領導政府效率部（DOGE）的馬斯克先前的批評相對克制，他僅表示，該法案削弱他對減支工作的努力。

    馬斯克今天表示，國會正在審議的這項法案將讓「民眾背負沉重且難以為繼的債務」。

    白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）迅速對馬斯克發文做出回應，她回答記者表示：「總統早就知道馬斯克對這項法案的立場，這並不會改變總統的看法。這是大而美的法案，他（指川普）將會堅持到底。」原）1140604

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