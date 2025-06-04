南韓總統大選揭曉 金文洙認敗：虛心接受國民的選擇

南韓第21屆總統選舉3日投票，「國民力量」候選人金文洙4日淩晨在首爾汝矣島的黨部大樓召開記者會，承認敗選。（法新社）

2025/06/04 06:14

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓第21屆總統選舉3日投票，「國民力量」候選人金文洙4日凌晨在首爾汝矣島的黨部大樓召開記者會，承認敗選，表示將虛心接受國民的選擇。

綜合外電與韓媒報導，金文洙向給予支持的選民和黨員表示感謝，並向當選已成定局的「共同民主黨」候選人李在明表示祝賀。他說，大韓民國不管遭遇何種危機，都一直依靠國民的力量克服危機，砥礪前行，再次向給予支持的國民致謝。

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南韓三大電視台KBS、MBC和SBS的出口民調顯示，李在明預計將取得51.7％的總得票率，擊敗金文洙的39.3％。選前民調也顯示，李在明可望輕鬆取勝，反映出在前總統尹錫悅宣布戒嚴事件後，社會對保守派的深刻不滿。

截至台灣時間4日淩晨約2時，大選計票率已達93％，李在明得票率為48.66％，金文洙42.26％，李在明當選已成定局。

李在明的勝利將為南韓自尹錫悅去年底突然宣布戒嚴以來的政治動盪畫下句點。目前仍不清楚李在明當選是否會立刻造成南韓的外交政策出現重大轉變。李在明過去曾被批評對中國與北韓態度和緩、疏遠美國與日本，但他已多次強調，與美國的同盟關係是南韓外交政策的基石。

李在明面臨的最艱鉅外交挑戰，將是美國總統川普的關稅政策與北韓持續推進的核武計畫。不過，專家表示，無論誰當選總統，都難以在這些問題上為南韓爭取到重大進展。

稍早前，李在明在首爾街頭現身，向興奮的支持者發表談話。他雖然並未正式宣布勝選，但重申他的主要政見，包括振興經濟、降低兩韓關係緊張，以及緩和國內對立等。

李在明將在4日宣誓就職，展開為期5年的任期。他3日稍早在「臉書」發文呼籲選民，「對保守派的戒嚴行徑做出嚴厲而堅定的審判」。在2日的最終競選演說中，李在明聲稱，若金文洙當選，將代表「叛亂勢力的回歸、民主的毀滅與人權的剝奪」。

李在明承諾修補國內裂痕，但也強調將徹查尹錫悅戒嚴事件相關人士的立場，引發外界擔憂他可能藉由調查對政治對手進行報復。

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