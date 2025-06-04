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    風水考量？南韓新任總統李在明將搬回青瓦台辦公

    南韓總統當選人李在明4日就任後，宣布將遷回原總統府青瓦台辦公。（歐新社檔案照）

    南韓總統當選人李在明4日就任後，宣布將遷回原總統府青瓦台辦公。（歐新社檔案照）

    2025/06/04 06:22

    〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓總統當選人李在明4日就任後，將遷回原總統府青瓦台辦公，距離前總統尹錫悅2022年5月將總統辦公室搬遷至龍山國防部大樓僅3年多。不過，在青瓦台維修工程結束之前，李在明仍暫時在龍山總統府上班。

    韓聯社報導，李在明5月30日參加JTBC電視台YouTube頻道節目時表示，龍山總統府存在竊聽、警衛等安全問題，青瓦台才是最合適的辦公場地。但他反對在政府綜合辦公大樓等其他地點設置臨時辦公室，聲稱不必浪費預算，將儘快完成維修工作後遷回青瓦台。

    尹錫悅在2022年3月當選後，隨即宣布將把總統辦公室搬出青瓦台，移至國防部大樓，希望藉此消除「帝王式總統」的領導模式，將青瓦台「還給國民」，開放給民眾參觀。搬遷費用估計約500億韓元（約11億台幣），但未包括合同參謀本部搬遷費用。

    尹錫悅並非第一位提出搬遷總統及幕僚辦公室構想的總統，但包括文在寅政府在內，最後皆因警衛、預算等問題放棄。當年尹錫悅提出搬遷方案，也受到包括共同民主黨等在野陣營質疑與反對，甚至傳出尹錫悅是因為覺得青瓦台「風水不好」，才決定搬遷。

    據報導，青瓦台自古以來被視為風水寶地，但由於近代例任南韓總統卸任後晚景淒涼，風水學家對青瓦台到底是「吉地」還是「凶地」爭議不斷。而被尹錫悅選為新總統辦公室所在地的龍山，在風水上則極受讚譽，國防部現址是可以帶來權力及名譽的「內青龍」地形，地名「龍山」也相當符合總統的氣勢。

    此外，李在明未就是否入住位於首爾漢南洞的總統官邸明確表態，但由於警衛等安全問題，李在明恐難往返於仁川市桂陽區的私宅和龍山總統府上下班。據悉，李在明陣營也在討論總統官邸搬遷方案，避免對首爾居民出行造成不便。

    李在明何時搬遷住處也尚未敲定。由於李在明將不經由總統職權交接期就直接上任，基於警衛和設施維修等問題，敲定搬遷住處等事宜需要一定時日。

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