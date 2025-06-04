南韓新總統發表勝選談話 李在明：杜絕軍事政變

李在明4日凌晨到首爾汝矣島國會附近的黨部發表勝選談話，強調將克服內亂局面，杜絕軍事政變，也承諾將提振經濟力保民生。（法新社）

2025/06/04 01:04

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統補選本週二（3日）舉行投開票，南韓主流媒體皆已宣布在野共同民主黨李在明成為大韓民國第21屆總統已成定局。李在明4日凌晨到首爾汝矣島國會附近的黨部發表勝選談話，強調將克服內亂局面，杜絕軍事政變，也承諾將提振經濟力保民生。

綜合韓媒報導，南韓21屆總統大選投票率達79.4%%，創下該國28年來新高，顯示民眾對這次大選的關注。3日深夜11點40分（台灣時間3日晚間10點40分）左右，即投票結束後約莫3個半小時，韓國三大電視台（KBS、MBC、SBS）就宣布李在明勝選成定局。

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根據南韓中央選舉管理委員會統計數據，截至4日零時30分（台灣時間3日深夜11點30），開票進度60.04%，李在明得票48.84%（1026萬2903票），金文洙42.73%（898萬4223票），兩人相差了127萬8680票，且差距越拉越大。

台灣時間晚間11點多，李在明踏出其位於首爾仁川的住家時，就對著媒體搶先發表簡短勝選感言，「為了不辜負國民的期望，我將竭盡全力履行大家賦予我的重大責任和使命！」前南韓總統文在寅今晚也在臉書率先祝賀李在明當選。

南韓當地時間4日凌晨1點多，李在明到國會附近的共同民主黨總部發表勝選談話，他一開始即強調，「我一定會完成你們交給我的首要使命，克服內亂局面，杜絕利用國民賦予的槍械威脅人民的軍事政變。」

李在明表示，從當選那一刻起，他將全力以赴，努力振興經濟、恢復民生，並在最短的時間內最確切地改善人民痛苦的生活。他也表示，總統的責任是促進國民團結，「國民無需因立場不同而分裂或仇視彼此」。

執政的國民力量黨候選人金文洙稍早也承認敗選，凌晨在汝矣島的黨部表示，「我謙虛地接受國民的選擇，並祝賀當選人李在明。」他感謝全國民眾的支持，並強調「無論結果如何，民主制度下的選舉結果應該被尊重。」

另據韓媒引述多方消息指出，李在明已決定提名同黨的金民錫為新一屆政府首任國務總理。

南韓當地時間4日凌晨1點多，李在明到國會附近的共同民主黨總部發表勝選談話。（法新社）

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